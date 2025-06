Los médicos de Urgencias advierten de nuevos problemas este verano por el déficit de profesionales

Los servicios de Urgencias afrontarán un nuevo verano complicado por el déficit de médicos. Así lo advirtió este miércoles en Murcia el presidente de la ... Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tato Vázquez. «Habrá problemas, y la razón es muy simple: los servicios de Urgencias funcionamos captando a médicos de otras especialidades, fundamentalmente Medicina de Familia y, en segundo lugar, Medicina Interna. Si a quienes terminan el MIR les ofrecen mejor contrato en Atención Primaria, es difícil que un jefe de un servicio de Urgencias pueda captar a esos profesionales», lamentó.

SEMES abrió este miércoles en Murcia su congreso nacional anual con el problema del déficit de médicos entre los asuntos a abordar. El verano pasado, los servicios de Urgencias de comunidades como la Región de Murcia pasaron verdaderos aprietos, sin profesionales suficientes para cubrir los huecos de quienes se iban de vacaciones. La situación fue especialmente complicada porque la promoción que terminaba el MIR en 2024 no concluyó su periodo de formación en las puertas del verano, como suele ser habitual, sino que se retrasó hasta septiembre fruto de la demora en el inicio de su residencia por la pandemia, en 2020. Esto impidió contratarlos como médicos ya adjuntos para sustituciones.

Este verano ya no habrá que afrontar este problema específico, pero el déficit de profesionales sigue ahí. UGT advirtió en mayo de «la situación crítica» en el servicio de Urgencias del hospital Virgen del Castillo de Yecla. El año pasado hubo protestas no solo en este hospital, sino también en el Reina Sofía, Santa Lucía o Rafael Méndez.

Para SEMES, la clave para afrontar el déficit es la puesta en marcha de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Ya está creada, pero queda ahora el paso más importante: la acreditación de plazas MIR de la nueva especialidad para empezar a formar a los futuros especialistas. «Es fundamental iniciar ya la formación, necesitamos un relevo generacional inmediato», advirtió Tato Vázquez, el presidente de SEMES. A partir de la próxima convocatoria, la de 2026, deben lanzarse «entre 500 y 700 plazas cada año», según los cálculos de esta sociedad científica.

«El déficit de médicos en la especialidad será del 10% al año a partir de 2029, según los informes del Ministerio», advirtió Vázquez. «La situación es preocupante, pero lo que pretendemos no es lanzar un mensaje catastrofista, sino reclamar una planificación adecuada. Si no lo hacemos, en 2030 nos encontraremos con que determinado servicio de urgencias en un hospital comarcal tiene que cerrar, o con que una UVI móvil que atiende una zona concreta no puede salir de la base porque no hay profesionales», explicó.

En SEMES están representados no solo los médicos, sino también los enfermeros y los técnicos sanitarios en Emergencias. La sociedad científica reclama la puesta en marcha de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, y que los técnicos en Emergencias se formen en un ciclo superior y no medio, como actualmente.

De robots para emergencias a inteligencia artificial

Más de 2.600 profesionales se dan cita desde este miércoles en el Auditorio Regional, en Murcia, en el congreso anual de SEMES. Hasta el sábado se desarrollarán diferentes mesas redondas, ponencias y talleres que abordarán desde la gestión de catástrofes a la innovación tecnológica, pasando por los problemas que están generando las nuevas drogas que se detectan en las puertas de Urgencias.

Ampliar Demostración de uno de los robots presentados durante el congreso. Javier Carrión / AGM

El enfermero Manuel Pardo, profesor del máster de Enfermería de Urgencias de la UCAM, destacó este miércoles el desarrollo de «nuevas soluciones tecnológicas» que empiezan a tener un papel clave en el abordaje de situaciones de emergencia. Pardo presentó en el congreso un prototipo de robot desarrollado por la UCAM que puede ser útil ante incendios u otro tipo de catástrofes. «Es un robot que puede acceder antes que los bomberos a un edificio incendiado y detectar tanto si hay personas a las que rescatar como si se dan las condiciones de seguridad necesarias para que puedan entrar los bomberos», explicó. Pardo confía en que esta tecnología puede evitar en el futuro tragedias como la muerte de dos bomberos en un garaje de Alcorcón, el pasado mes de abril, durante la extinción de un incendio provocado por un coche eléctrico.

Pero el desarrollo tecnológico llega también a los simuladores virtuales, que permiten mejorar la formación, o a las herramientas de inteligencia artificial en los servicios de Urgencias.