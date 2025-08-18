La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en defensa de la Atención Primaria en un centro de salud de Murcia, en una imagen de archivo. Nacho García

Los médicos de familia reclaman al consejero de Salud una rectificación por defender la «cualificación» de los profesionales sin MIR

La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria considera que las declaraciones de Pedreño son «denigrantes» para los especialistas de la Atención Primaria y para los facultativos en formación

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:13

La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) reclamó este lunes una «rectificación» al consejero de Salud, Juan José Pedreño, por defender que los ... facultativos sin MIR están «cualificados» para ejercer en Atención Primaria. Smumfyc mostró su «profundo rechazo» antes estas declaraciones que tachó de «preocupantes, contradictorias y, en última instancia, denigrantes para los especialistas y los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4 Un extraordinario Fermín Aldeguer rompe su techo y logra el segundo puesto en Austria
  5. 5

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  6. 6

    Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables
  7. 7

    Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»
  8. 8 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena
  9. 9

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia
  10. 10

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los médicos de familia reclaman al consejero de Salud una rectificación por defender la «cualificación» de los profesionales sin MIR

Los médicos de familia reclaman al consejero de Salud una rectificación por defender la «cualificación» de los profesionales sin MIR