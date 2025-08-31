Sigue el registro en la vivienda de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos Los agentes hallaron restos humanos en un zulo de la casa de Camposol

LA VERDAD Domingo, 31 de agosto 2025, 20:22 Comenta Compartir

La Guardia Civil continuó este domingo analizando la vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón, donde se hallaron restos humanos que, se sospecha, podrían pertenecer a los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32, desaparecidos en abril. Los investigadores realizarán ahora labores de identificación para esclarecer si los restos pertenecen a ellos.

Agentes del servicio de Criminalística continuaron sus pesquisas en la vivienda en busca de más indicios que ayuden a arrojar luz sobre este caso. La Policía Judicial ha detenido por el momento a una persona, según confirmaron fuentes de la investigación, y no se descarta que la cifra de arrestos siga aumentando.

El único arrestado hasta ahora es de un hombre con el que José Patricio y Edwin Guillermo no mantenían contacto y con el que se habrían cruzado de forma circunstancial. La familia de ambos, representada por el abogado Eloy Ferrández, llevaba meses batallando para que su búsqueda no cayese en el olvido. El caso está declarado bajo secreto de sumario.