Alicia Jiménez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mazarrón.

El PP de Mazarrón amplía su denuncia sobre el posible amaño de las oposiciones

Lleva a la Fiscalía las palabras del secretario del Pleno sobre las presiones previas a la selección de 18 auxiliares administrativos

José Alberto González

José Alberto González

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:49

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía de la Región de Murcia sobre presuntas irregularidades ... en las oposiciones para 18 plazas de auxiliar administrativo. Su portavoz y exalcaldesa, Alicia Jiménez, expone en un escrito, al que ha accedido LA VERDAD, que en el Pleno del 30 de octubre, el secretario de ese órgano, Diego Martínez Montalbán, «reconoció públicamente la gravedad de la situación de la Oferta de Empleo Público 2024» (26 plazas), y afirmó «que 'no puede continuar así' y que él mismo había sido objeto de presiones» para amañar el proceso como secretario del tribunal examinador. Según Martínez, intentaron sobornarle con dinero y un funcionario encerró a un subordinado y le dijo, sin éxito: 'O me das las preguntas para mi nuera o la lío». Martínez aseguró haber presentado una denuncia en los tribunales. Por su parte, el equipo de gobierno defiende que ha cumplido en todo momento con la legalidad.

