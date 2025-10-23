Las oposiciones para 18 plazas de administrativo continúan en Mazarrón tras la reserva del cupo de discapacidad

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 22:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mazarrón sigue adelante con el proceso selectivo para cubrir 18 plazas de auxiliar administrativo, dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024. Ello, tras el acuerdo alcanzado el lunes por el gobierno municipal (de Unión Independiente de Mazarrón) con los sindicatos para que dos plazas estén reservadas para el turno de discapacidad. «Con esta medida alcanzada por la Junta de Personal, se garantiza el cupo legal del 7 % de reserva para personas con discapacidad previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y se evita recurrir a la anulación total de la OEP 2024, que podría suponer una colisión entre los derechos fundamentales de quienes ya han superado los procesos selectivos válidamente celebrados y los de las personas con discapacidad», destacó el ejecutivo. Lo hizo en respuesta al Partido Popular, que el 17 de octubre exigió la anulación de la oferta por la falta de reserva para personas con discapacidad.

El PP cargó contra el gobierno de Ginés Campillo, alcalde, y señaló el respaldo de colectivos locales de personas con discapacidad y del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) de la Región de Murcia. Los populares denunciaron que el proceso es «nulo de pleno derecho» y, el lunes, presentaron una denuncia ante la Fiscalía.

Prueba para 600 personas

Al día siguiente, se llevó a cabo una de las pruebas selectivas (en las que hay 936 inscritos) en el Pabellón de La Cañadica y en el Pabellón Deportivo de La Aceña. Participaron unas 600 personas, según fuentes municipales. El ejecutivo alega que la oferta «fue aprobada, publicada y ejecutada parcialmente conforme a la normativa vigente, sin que en su momento se formularan alegaciones, recursos, ni solicitudes de modificación por parte de ningún partido político, sindicato o colectivo social dentro de los plazos legales». E insiste en que anular la OEP por completo «resultaría jurídicamente improcedente y generaría perjuicios a terceros que accedieron legítimamente al empleo público».