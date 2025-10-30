La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ginés Campillo, Diego Martínez y Alicia Jiménez, el martes durante el Pleno municipal.

Ginés Campillo, Diego Martínez y Alicia Jiménez, el martes durante el Pleno municipal. AYTO.

Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»

El secretario del Pleno revela presuntas «coacciones» a él y a otros funcionarios para amañar 18 plazas, tras acudir el PP a la Fiscalía

José Alberto González

José Alberto González

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:50

Comenta

«Esto va a ser un antes y un después en el Ayuntamiento de Mazarrón», afirmó tajante la portavoz municipal del PP y exalcaldesa, Alicia ... Jiménez, en el último Pleno de la Corporación. En un ambiente de tensión, que llevó incluso al alcalde, Ginés Campillo, a llamarla «maleducada» y advertirle de expulsión por sus interrupciones, la concejala avisó anteayer de las consecuencias políticas y jurídicas de las presuntas irregularidades en las oposiciones para cubrir 18 plazas de auxiliar administrativo, dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024.

