La jueza descarta otra vez suspender en Mazarrón la selección de 18 auxiliares administrativos

José Alberto González Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 7 de Murcia ha confirmado su decisión de no suspender la ejecución del proceso selectivo para la provisión de dieciocho plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Mazarrón con categoría de funcionario de carrera. La magistrada María Luisa González Campo, que el 11 de noviembre desestimó la medida cautelarísima de suspensión inmediata de esas oposiciones, al «no apreciar circunstancias de especial urgencia», ha dictado otro auto donde descarta la medida cautelar. Esta habría dejado sin efecto la finalización del proceso y la adjudicación de los empleos. En ambos casos, la jueza responde a la petición de un opositor, que presentó un recurso contencioso-administrativo sobre el que aún debe pronunciarse. Debe decidir si declara nulas estas oposiciones y la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 por no haberse reservado dos plazas para personas con discapacidad, conforme al cupo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

«Ningún perjuicio se le ha ocasionado al actor, quien ha participado, sin objeción inicial alguna, en el proceso de convocatoria cuya suspensión se pretende ahora, y una vez conocida la calificación de no apto», concluye la jueza en un auto recurrible. Añade que la cautelar «supondría prolongar una situación de interinidad» del recurrente «más allá de lo inicialmente previsto, y en perjuicio del resto de personas participantes de dicha convocatoria, a quienes no les afecta el porcentaje de discapacidad».

Para González, la omisión del cupo no ha «mermado» el derecho de acceso del opositor, ni este alegó o probó que su resultado de «no apto» estuviera «condicionado» por ese hecho. Y recuerda que, en una reciente sentencia, el Tribunal Supremo fijó «que la declaración de nulidad de un proceso selectivo para el empleo público no debe afectar negativamente a quienes participaron en el mismo de buena fe y tuvieron éxito».

Consistorio, Fiscalía y Supremo

La jueza señala que el Consistorio, gobernado por UIDM (partido del alcalde Ginés Campillo) y PSOE, y la Fiscalía se opusieron a la cautelar. El fiscal Juan José Martínez sostuvo que el recurso sigue vigente y que, en caso de que sea estimado, serían «reparables las consecuencias adversas que ha deparado hasta el momento el desarrollo de las pruebas selectivas».

El Ayuntamiento aprobó la semana pasada el cese de los 18 interinos que ocupaban las plazas de auxiliares desde hace más de tres años, e incorporará próximamente a los funcionarios. Aún debe aprobar la reserva de las dos plazas de funcionarios de la OEP, que aplicará a una oposición pendiente: la de administrativo.