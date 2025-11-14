La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ginés Campillo. LV

El Ayuntamiento de Mazarrón da por buena la oposición a administrativo y prescinde ya de los interinos

El gobierno local aprueba el cese de los empleados temporales a partir del martes, mientras la jueza analiza el recurso contra las pruebas selectivas

José Alberto González

José Alberto González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

El gobierno municipal de Mazarrón mantiene su defensa de que el reciente proceso de selección de auxiliares administrativos se celebró conforme a la legalidad, frente ... a los recursos de al menos dos candidatos y la denuncia del Partido Popular ante la Fiscalía. Y este viernes dio el paso definitivo para que dieciocho de los más de 600 aspirantes tomen posesión de las plazas ofertadas como funcionarios. Lo hizo a través de la Junta de Gobierno Local, que aprobó «la finalización del proceso selectivo para la provisión» de las plazas de funcionarios de carrera y dar a los 18 candidatos a ellas veinte días naturales «para presentar todos los documentos» exigidos en la convocatoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  2. 2 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  3. 3

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  4. 4 La intrusión de polvo sahariano dispara la mala calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote
  6. 6 La taquilla del parque de Fofó de Murcia, tirada «dos meses»
  7. 7 Un accidente provoca cinco kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Murcia
  8. 8

    Felipe Moreno autoriza la venta del Cartagena a expensas de que Arribas pague 1,1 millones
  9. 9

    Un juzgado rechaza suspender ya las oposiciones de Mazarrón y analizará si son nulas
  10. 10

    Â«Â¡Vamos al bar de los zagales!Â»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Mazarrón da por buena la oposición a administrativo y prescinde ya de los interinos

El Ayuntamiento de Mazarrón da por buena la oposición a administrativo y prescinde ya de los interinos