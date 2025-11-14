El Ayuntamiento de Mazarrón da por buena la oposición a administrativo y prescinde ya de los interinos

El gobierno municipal de Mazarrón mantiene su defensa de que el reciente proceso de selección de auxiliares administrativos se celebró conforme a la legalidad, frente ... a los recursos de al menos dos candidatos y la denuncia del Partido Popular ante la Fiscalía. Y este viernes dio el paso definitivo para que dieciocho de los más de 600 aspirantes tomen posesión de las plazas ofertadas como funcionarios. Lo hizo a través de la Junta de Gobierno Local, que aprobó «la finalización del proceso selectivo para la provisión» de las plazas de funcionarios de carrera y dar a los 18 candidatos a ellas veinte días naturales «para presentar todos los documentos» exigidos en la convocatoria.

En una reunión presidida por el alcalde, Ginés Campillo, el ejecutivo (una coalición de su partido, Unión Independiente de Mazarrón, y el PSOE) también autorizó la constitución de una bolsa de trabajo. La forman cincuenta personas, según el orden del resultado final de las oposiciones.

La Junta de Gobierno Local decidió, asimismo, cesar a los dieciocho funcionarios interinos con fecha 18 de noviembre; es decir, a partir del próximo martes. Ninguno de ellos ha obtenido la plaza en los exámenes realizados este otoño. El motivo del cese de los interinos –que ya no volverán al Consistorio puesto que el lunes es festivo en Mazarrón–, recoge una resolución del Consistorio, es «haber finalizado la relación de interinidad con esta Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público».

Esta norma de carácter estatal establece que «las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública»; que, «no obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino».

En el caso de Mazarrón, las oposiciones a auxiliar administrativo están siendo objeto de una revisión judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 7 de Murcia ha admitido a trámite el recurso de un opositor, que denuncia diversas irregularidades, como la ausencia en las bases de una reserva del 7% de las plazas para personas discapacidad (cupo incorporado posteriormente); anomalías en la corrección de los exámenes; y presuntas coacciones del secretario accidental y del interventor accidental, Diego Martínez y Jesús Ribas respectivamente, a interinos y funcionarios para que no impugnaran este proceso selectivo.

Posible suspensión

La jueza desestimó la suspensión inmediata de las oposiciones. Pero ha iniciado un «incidente cautelar» para decidir si deja sin efecto temporal el proceso mientras decide sobre la nulidad o no de esta convocatoria y de toda la Oferta de Empleo Público de 2024. Para ese incidente, ha realizado una consulta a la Fiscalía, garante del interés público, y al Ayuntamiento, al que además ha reclamado el expediente administrativo.