Ginés Campillo, alcalde; Diego Martínez, secretario accidental, y Alicia Jiménez, edil del PP, en un Pleno.

Ginés Campillo, alcalde; Diego Martínez, secretario accidental, y Alicia Jiménez, edil del PP, en un Pleno. AYTO.

Un juzgado rechaza suspender ya las oposiciones de Mazarrón y analizará si son nulas

Estudia un recurso sobre presuntas coacciones del secretario y el interventor a 18 interinos, reclama el expediente al Consistorio y consulta a la Fiscalía

José Alberto González

José Alberto González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:41

Las presuntas irregularidades en las oposiciones celebradas este otoño por el Ayuntamiento de Mazarrón para incorporar a la plantilla a dieciocho auxiliares administrativos, ... cuyas plazas ocupan otros tantos interinos, están ya bajo la lupa de los tribunales. También lo están el resto de las convocatorias, ya realizadas o pendientes, de la Oferta de Empleo Público de 2024. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 7 de Murcia ha admitido a trámite el recurso de uno de esos trabajadores temporales y opositor, y ha reclamado al Consistorio que le remita el expediente sobre esta convocatoria. Por ahora, ha desestimado la solicitud de dictar una medida cautelarísima de suspensión inmediata de las oposiciones para las plazas de auxiliar, al «no apreciar circunstancias de especial urgencia». Pero ha abierto un «incidente cautelar» para decidir si las convocatorias son nulas de pleno derecho, lo que incluye una consulta al Ministerio Fiscal.

