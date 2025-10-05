La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La genetista murciana Encarna Guillén, en el Sant Joan de Déu de Barcelona, desde donde dirige la Red Únicas, de atención a las enfermedades raras en España. Javier Carrión / AGM

Expertos de todo el mundo reclaman desde Murcia «equidad» en la lucha contra las enfermedades raras

Genetistas y pacientes lanzan un manifiesto en el que advierten de los riesgos de desigualdad en el desarrollo de la Genómica. «Necesitamos que los países se comprometan en sus políticas de salud pública», advierte Encarna Guillén

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:30

La medicina tal y como la conocemos está en un acelerado proceso de transformación. A los enormes avances en Genómica, con el desarrollo de herramientas ... de secuenciación masiva que permiten identificar cada vez más enfermedades de base genética, se une la irrupción de la inteligencia artificial, capaz de procesar y gestionar cantidades inimaginables de datos. En la práctica clínica, esto empieza a traducirse en la medicina personalizada de precisión: a cada paciente se le trata 'a la carta', en función de sus características y necesidades concretas.

