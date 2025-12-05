Arco Norte, y todo lo demás

La autovía A-7, a la altura de la Nueva Condomina, en una imagen de archivo.

Después de veinte años de avatares y olvidos le llega el momento al Arco Norte de Murcia, con la decisión del Consejo de Ministros ... de licitar las obras del primer tramo. Este proyecto para descongestionar el tráfico en la A-7 lleva a sus espaldas cuatro lustros de reivindicaciones desde que se dio la orden de estudios en tiempos de Zapatero, por lo que cabe esperar que, a partir de ahora, no se tarden otros veinte años en ejecutar las obras. En este sentido, la activación del primer tramo –entre Nueva Condomina y Santomera– debe ir seguido con prontitud por el desbloqueo y licitación del segundo tramo, ya que para los fines que se persiguen no tendría ningún sentido ni utilidad ejecutar una parte del arco y echarse a dormir con la segunda. El Arco Norte solo tiene sentido en su totalidad, desde Santomera hasta el nuevo nudo de autovías en Alcantarilla, para enlazar con el Arco Noroeste, que estará completado a principios del año que viene.

Los dos arcos son infraestructuras estratégicas que impactarán en toda de Región y aportarán un beneficio social y económico fuera de toda duda, mejorando sobremanera la movilidad norte-sur y este-oeste para los flujos interiores e interregionales. Si el Arco Noroeste prevé sacar un 20% del tráfico de la Ronda Oeste, el Arco Norte puede descongestionar mucho más la circulación en el tapón del nudo de Espinardo, donde confluyen todos los caminos. Quedan en el tintero los terceros carriles en las autovías A-7 y MU-30, asociados al Arco Norte y en el mismo paquete para reforzar el corredor viario del Mediterráneo (incluido en la red transeuropea) y eliminar su estrangulamiento en Murcia. No deben retrasarse más. El Ministerio asegura que la falta de nuevos Presupuestos del Estado –dos años prorrogados– no afectará a la ejecución del Arco Norte, que ya tenía una partida abierta (aunque pobre) en ejercicios anteriores. Ya puesto a relanzar proyectos en carreteras, el ministro Óscar Puente debería completar la lista, incluido el cierre de la autovía del Reguerón.

