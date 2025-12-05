La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La autovía A-7, a la altura de la Nueva Condomina, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM
Arco Norte, y todo lo demás

Manuel Buitrago

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:41

Después de veinte años de avatares y olvidos le llega el momento al Arco Norte de Murcia, con la decisión del Consejo de Ministros ... de licitar las obras del primer tramo. Este proyecto para descongestionar el tráfico en la A-7 lleva a sus espaldas cuatro lustros de reivindicaciones desde que se dio la orden de estudios en tiempos de Zapatero, por lo que cabe esperar que, a partir de ahora, no se tarden otros veinte años en ejecutar las obras. En este sentido, la activación del primer tramo –entre Nueva Condomina y Santomera– debe ir seguido con prontitud por el desbloqueo y licitación del segundo tramo, ya que para los fines que se persiguen no tendría ningún sentido ni utilidad ejecutar una parte del arco y echarse a dormir con la segunda. El Arco Norte solo tiene sentido en su totalidad, desde Santomera hasta el nuevo nudo de autovías en Alcantarilla, para enlazar con el Arco Noroeste, que estará completado a principios del año que viene.

