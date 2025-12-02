El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase Las obras entre Nueva Condomina y Santomera, en la autovía A-7, tienen un presupuesto de 94 millones de euros. El delegado del Gobierno destaca el compromiso del Ejecutivo central con la Región

El Consejo de Ministros tiene previsto desbloquear hoy el proyecto del Arco Norte de Murcia, en la autovía A-7, con el objetivo de descongestionar el tráfico de la zona, tanto de proximidad como de larga distancia. Después de años de espera, en sucesivos gobiernos, el Ejecutivo de la nación da luz verde a otra de las principales reivindicaciones de la Región en materia de infraestructuras y autorizará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que licite por 93,8 millones de euros (IVA no incluido) el contrato de obras de uno de los dos tramos del futuro arco, situado entre el kilómetro 652 de la autovía A-7 y el enlace del Cabezo de Torres (de Santomera a Nueva Condomina).

Una vez que esté completado, el Arco Norte conectará en el futuro con el Arco Noroeste, que tiene su último tramo en ejecución. La segunda fase del Arco Norte se licitará cuando el Ministerio termine la actualización técnica y económica del proyecto.

El objeto de la actuación que autoriza hoy el Consejo de Ministros es mejorar la situación existente en el tramo de la autovía A-7 que discurre por el norte de la ciudad de Murcia, donde existe un gran flujo de tráfico con la presencia de retenciones continuas, derivando en problemas de seguridad vial. Esta situación es especialmente acusada en el denominado 'nudo de Espinardo', por donde discurren en la actualidad más de 125.000 vehículos al día, señala el Ministerio de Transportes.

Baipás para el tráfico de largo recorrido

El Arco Norte de Murcia, cuya primera orden de estudio se lanzó hace veinte años, consta de los tramos A y B, servirá como baipás para el tráfico de largo recorrido que discurre entre Andalucía y el Levante español (provincias de Alicante y Valencia), con el objetivo de solventar los problemas existentes al separar el tráfico de largo recorrido del de agitación urbana, que seguiría discurriendo por el trazado actual.

En concreto, el tramo B contará con una longitud aproximada de 8,3 km, iniciándose con un nuevo enlace en el kilómetro 4 de la autovía MU-32 y finalizando mediante una confluencia/bifurcación en la autovía A-7, en el enlace de Cabezo de Torres. En su trazado, está prevista la construcción de 13 nuevas estructuras: 3 viaductos, 4 pasos superiores y 6 pasos inferiores.

Segundo tramo, en estudio

«Esta actuación es otra prueba más del compromiso del Ministerio de Transportes con la mejora de la movilidad viaria en la Región de Murcia», indica el departamento de Óscar Puente. Así, en este Arco Norte se licitarán las obras del tramo B tras esta autorización en Consejo de ministros y se sigue trabajando en la actualización técnica y económica del proyecto del tramo A.

Por su parte, tras la puesta en servicio de dos de los tres tramos del Arco Noroeste en julio de este año, que han contado con una inversión de 169 millones de euros, se avanza con la finalización completa de las obras en el tramo C.

Francisco Lucas: «Demuestra el gran compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la Región de Murcia»

Francisco Lucas: «Es una gran noticia para la Región»

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha expresado su satisfacción por «esta buena noticia para la Región de Murcia. Es un paso decisivo por parte del Gobierno de España para mejorar la movilidad y la vida de de los ciudadanos y ciudadanas, solucionando uno de los principales puntos críticos que tenemos en la red estatal de carreteras, como es el nudo de Espinardo». Lucas añade que la decisión que tomará hoy el Consejo de Ministros «pone de manifiesto que el discurso de confrontación del Gobierno regional y de López Miras es un lastre para la ciudadanía de la Región de Murcia. Y también pone de relieve que como delegado del Gobierno, yo voy a seguir reivindicando y trabajando por los intereses de nuestra Región para que se sigan modernizando las infraestructura. En este caso, se da un paso decisivo con el Arco Norte, que es una reivindicación histórica. Esto demuestra el gran compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la Región. Creo que no se puede hacer más en menos tiempo».

El delegado del Gobierno y secretario general del PSRM añade que la segunda parte del Arco Norte saldrá a licitación una vez que se actualicen los estudios técnicos y económicos.

Otras actuaciones

El Ministerio recuerda, por otra parte, que recientemente se ha adjudicado el contrato de obras para mejorar el ramal de incorporación de la A-30 a la MU-30 por cerca de 12 millones de euros, además de multitud de actuaciones que están en marcha en la A-30.

Añade igualmente que la semana pasada y gracias al Plan de Recuperación, se pusieron en servicio las sendas ciclistas y peatonales bajo la autovía A-7, en la vía verde del Noroeste de Murcia, con una inversión de 1,5 millones de euros.