Contenedores que serán sustituidos, en una calle de Los Alcázares. A. S.

El nuevo contrato de limpieza de Los Alcázares permitirá renovar los contenedores y la maquinaria

Los Alcázares

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:10

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha culminado la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza de playas. El nuevo servicio lo prestará la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A., quien presentó la oferta más ventajosa y la mejor valorada por los técnicos municipales.

Tras un proceso en el que han concurrido siete empresas, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, expresó su satisfacción por el avance de este proceso: «Veníamos de una situación casi insostenible y era fundamental acelerar la tramitación de este contrato. Damos un paso muy importante para que la imagen de nuestro municipio esté a la altura de lo que todos deseamos».

El nuevo servicio supondrá una renovación completa de los medios destinados a la limpieza de la localidad: la sustitución de todos los contenedores, la ampliación de los puntos de reciclaje, la incorporación de maquinaria moderna y el uso de tecnología digital para monitorizar en tiempo real los trabajos para mejorar la eficiencia y la transparencia del servicio. «Este nuevo contrato nos permitirá contar con herramientas de control diario tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos, garantizando así que el trabajo se realice de forma óptima y a la vista de todos», señaló.

