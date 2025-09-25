Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista La Benemérita instruye diligencias por un presunto delito de homicidio por imprudencia y contra la seguridad vial

LA VERDAD Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:20 | Actualizado 11:36h. Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer un siniestro vial en la autopista AP-7, a la altura de Los Alcázares, en el que resultó fallecido un motociclista y en la que se investiga al conductor de un turismo, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad vial, por superar la tasa máxima de alcohol. Durante las actuaciones también se detuvo a un acompañante del conductor investigado, como presunto autor de delito de desobediencia grave.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 6 de septiembre, a la altura del kilómetro 790 de la autopista AP-7, término municipal de Los Alcázares (Murcia), cuando un turismo colisionó por alcance con una motocicleta que circulaba por el mismo carril.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cartagena, que circulaba por la zona, apenas unos instantes después de producirse la colisión, localizó el siniestro en el carril izquierdo y verificó que en el mismo había resultado fallecido el conductor de la motocicleta y otro turismo, además, se vio implicado en los hechos.

Los especialistas de la Agrupación de Tráfico de la Benemérita identificaron al conductor del vehículo que originó el siniestro –un hombre, de 31 años y vecino de Cartagena–, que fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas en las que arrojó un resultado positivo de 0,68 mg/l en aire espirado y positivo también en THC (cannabis).

Los guardias civiles investigaron al conductor del turismo, al que le instruyeron diligencias como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando las tasas máximas de alcoholemia permitida.

Ambos delitos se encuentran recogidos en el Código Penal. El delito de homicidio por imprudencia, art. 142.1, se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años. El delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando las tasas reglamentariamente establecidas de 0,60 mg/litro, art. 379.2, conlleva penas de prisión de 3 a 6 meses y multa de 6 a 12 meses, quedando a disposición judicial.