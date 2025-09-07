La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares

Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento del joven de 28 años

LA VERDAD

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:59

Los servicios de emergencia no pudieron salvar en la noche de este sábado a un motorista que murió tras colisionar con un turismo en la AP-7, en sentido Cartagena, a la altura de Los Alcázares.

El 112 recibió una llamada de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en el lugar, informando del accidente a las 23.28 horas. Señalaban que el motorista había sido arrollado por el vehículo y yacía en la calzada, solicitando servicios sanitarios urgentemente.

Al lugar se movilizó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, no pudieron más que certificar el fallecimiento del accidentado, un joven de 28 años.

