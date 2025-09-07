Los regantes ultiman una planta solar flotante en su balsa de La Torrecilla Sus 1.100 paneles permitirán un ahorro anual de 84.000 euros en costes energéticos; las obras acabarán este mes

El embalse de la Comunidad de Regantes en La Torrecilla, con una capacidad para 200.000 metros cúbicos de agua, será ejemplo de aprovechamiento energético con la instalación en la superficie de una planta solar flotante para autoconsumo. Está compuesta por 1.100 paneles, tendrá una potencia nominal de 550 kilovatios y el coste de las obras, que finalizarán el 30 de septiembre, supera los 800.000 euros, de los que la Consejería de Agricultura aportará el 40%, según explicó a LA VERDAD el presidente de los regantes, Juan Marín. Cubrirá el 42% de sus necesidades energéticas y se estima que el ahorro anual alcance los 84.000 euros y que la inversión realizada por la Comunidad de Regantes pueda ser amortizada en un plazo de seis años, detalló la directora técnica de la Comunidad de Regantes, Alba Fernández.

Marín recordó que los regantes también han aplicado recientemente soluciones innovadoras para evitar la evaporación del agua con una cubierta modular en la balsa de La Jeresa, que dispone además de una planta solar flotante para autoconsumo.

Otro paso firme para la modernización de regadíos es la digitalización del ciclo del agua, que se ejecuta con una subvención de medio millón de euros dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Ministerio para la Transición Ecológica. Incluye la renovación de más de 300 contadores de riego, la actualización de las redes de comunicaciones de los principales bombeos y la realización de una sede electrónica en la Comunidad de Regantes para la tramitación de los procedimientos habituales. Esta actuación estará finalizada antes del próximo verano.

Transformación digital

La entidad ha solicitado otra ayuda de un millón de euros al Ministerio para avanzar en su transformación digital con la renovación de un millar de contadores y la puesta en marcha de un proyecto piloto con la incorporación de sensores de humedad compuesto por 104 equipos y un sistema «basado en tecnologías de teledetección para la monitorización y el control de la humedad y la evapotranspiración de los cultivos en tiempo real», dijo la directora técnica de la Comunidad de Regantes. Incluirá también una plataforma digital para la gestión de la información registrada de los sistemas de monitorización e imágenes satelitales. La subvención se destinará además para la construcción de otra planta solar flotante en la balsa junto a la depuradora de La Hoya, con una potencia de 340 kilovatios.

Marín informó de que van a iniciar en breve la construcción de un embalse de riego en el paraje de La Galera para la «optimización de la gestión del agua desalada en nuestro perímetro de riego». Tendrá capacidad para 90.000 metros cúbicos y costará 630.000 euros.

Los regantes cerrarán el 30 de septiembre un año hidrológico «excepcional, con récord histórico» de envíos de agua del Trasvase Tajo-Segura y reservas de agua suficientes por las intensas lluvias de primavera para afrontar con tranquilidad la campaña de otoño en la que ya están inmersos.