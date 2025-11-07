El proyecto de ley de vivienda asequible saldrá a consulta pública la próxima semana

El proyecto de ley de vivienda asequible de la Región de Murcia, activado por el Gobierno regional tras ser rechazado como decreto la semana pasada ... por la Asamblea regional con el voto de PSOE y Vox, saldrá a consulta pública la próxima semana.

Lo anunció este viernes en Lorca el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, que aseguró que con este trámite preceptivo se dará comienzo al proceso de tramitación del proyecto de ley e invitó a los grupos de la oposición, «que fueron los responsables de tumbar esta magnífica iniciativa, a que participen y hagan sus aportaciones al texto que verá la luz antes o después».

Según García Montoro, el Ejecutivo regional «no ha perdido un solo minuto ni lo piensa perder ante el gravísimo problema de acceso a la vivienda». Señaló a Lorca como uno de los «grandes damnificados por esta decisión caprichosa y meramente política» de la oposición y anunció que el Gobierno autonómico seguirá trabajando para que «cuanto antes podamos disponer de herramientas útiles, eficaces e inmediatas que puedan permitir el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias» de la Región.

Reconoció que «va a haber una mayor dilación en el tiempo» porque tienen que cumplir unos plazos. Añadió que partidos, asociaciones y entidades podrán formular sus alegaciones y será entonces donde «el nuevo bipartidismo Vox-PSOE se podrá volver a retratar en el caso de que consideren que los ciudadanos de la Región no merecen una oportunidad como la que denegaron el otro día» rechazando el decreto.