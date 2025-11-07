La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jorge García Montoro. Ros Caval / AGM

El proyecto de ley de vivienda asequible saldrá a consulta pública la próxima semana

El consejero de Fomento asegura en Lorca que «no hay un minuto que perder»

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

El proyecto de ley de vivienda asequible de la Región de Murcia, activado por el Gobierno regional tras ser rechazado como decreto la semana pasada ... por la Asamblea regional con el voto de PSOE y Vox, saldrá a consulta pública la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

