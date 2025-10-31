La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de PSOE y Vox
El hemiciclo del Parlamento Autonómico, en una imagen de archivo. J. M. Rodríguez / AGM

La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de PSOE y Vox

La propuesta del Gobierno de López Miras para construir 25.000 casas en cinco años queda derogada

David Gómez

David Gómez

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:13

Comenta

La Asamblea Regional rechazó este viernes convalidar el decreto-ley de vivienda asequible del Gobierno de López Miras, que estaba en vigor desde el pasado 4 de octubre y que ahora queda derogado.

PSOE, Vox y Podemos unieron sus votos (24 diputados) para asestar un severo varapalo al Partido Popular (21 diputados), que tenía esta norma como uno de sus proyectos bandera de la legislatura.

En actualización

En ampliación.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  6. 6 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  7. 7 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  8. 8

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10 Arresto número 38 para un delincuente reincidente que fue sorprendido robando en una vivienda de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de PSOE y Vox