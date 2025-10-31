La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de PSOE y Vox La propuesta del Gobierno de López Miras para construir 25.000 casas en cinco años queda derogada

David Gómez Viernes, 31 de octubre 2025, 10:13

La Asamblea Regional rechazó este viernes convalidar el decreto-ley de vivienda asequible del Gobierno de López Miras, que estaba en vigor desde el pasado 4 de octubre y que ahora queda derogado.

PSOE, Vox y Podemos unieron sus votos (24 diputados) para asestar un severo varapalo al Partido Popular (21 diputados), que tenía esta norma como uno de sus proyectos bandera de la legislatura.

