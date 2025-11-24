La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Montaje de la decoración navideña en el monumento al procesionista, en la plaza del Óvalo. INMA RUIZ

La plaza del Óvalo de Lorca se viste de Navidad

Girnaldas, casitas nevadas y figuras de elfos adornan el monumento al procesionista

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El monumento al procesionista de la plaza del Óvalo vuelve a convertirse este año en uno de los principales atractivos de la Navidad. Este lunes comenzó el montaje de la decoración en la que no faltan las guirnaldas, casitas nevadas y figuras de elfos para adornar una de las principales entradas al centro de la ciudad.

La concejala de Festejos, María de las Huertas García, dijo que los elementos están realizados de forma artesanal y que la iniciativa ha sido promovida por el Ayuntamiento y producida por la empresa Matiss Creacción.

Se recreará un pueblo nevado de cuento en la base de la columna situada en el cuerpo superior de la fuente. Allí se ha creado una escena formada por una treintena de casitas talladas y pintadas a mano por el equipo de escultores y artistas de la empresa. Esta maqueta artesanal se convierte en el punto de partida de una composición que se desarrolla a lo largo de toda la estructura.

Rodeando el fuste de la columna se ha colocado una gran guirnalda vegetal y completan el conjunto seis globos aerostáticos decorativos, que aportan movimiento, color y un aire mágico a la composición, dijo la edil. Resaltó que están tallados manualmente y pintados con técnicas tradicionales, evocando la ilustración navideña clásica.

La instalación estará lista para el encendido oficial de la Navidad, previsto para este sábado.

