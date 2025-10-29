La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los solares de la calle Lope Gisbert afectados por el plan de reedificación forzosa. Gonzalo J. Martínez / AGM

El plan de reedificación forzosa en el casco antiguo llega a las calles Lope Gisbert y Nogalte de Lorca

El Ayuntamiento planea extender la iniciativa al barrio de San Cristóbal

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:28

El proyecto de reedificación forzosa de solares abandonados en el casco antiguo de Lorca ha llegado al eje que abarca las calles Juan de Toledo, Lope Gisbert y Nogalte, según anunció este miércoles el alcalde, Fulgencio Gil. Se requerirá a los propietarios de seis solares para que cumplan con su deber de edificar y evitar la expropiación de los terrenos.

El nuevo sector es de «gran importancia», remarcó, porque se sitúa en el recorrido habitual de los turistas y está repleto de monumentos, museos y casas solariegas. Señaló que desde que se puso en marcha hace dos años el plan 'Resurgir de la vieja ciudad' se han realizado 35 requerimientos y en más de la mitad de los casos se ha iniciado la reedificación.

Dijo que los solares afectados se sitúan en las calles Álamo, Selgas, Cava, Santo Domingo y adyacentes, y cuentan con «casuísticas muy variadas. Unos están en obras, como es el caso de la Casa de los Marín Pérez Monte, en la calle Selgas, donde construimos viviendas para jóvenes en régimen de alquiler. Otros están en la recta final de excavaciones arqueológicas, como el de la calle Álamo esquina con Rubira; redactando proyectos o en trámite de audiencia». Aseguró que antes del verano podrían llevarse a cabo las primeras subastas de solares expropiados.

Afirmó que la mayoría de los solares del eje Gisbert- Nogalte se sitúan en enclaves estratégicos, en plazas y en los accesos al recinto histórico de la ciudad, por lo que se trata de «una fase primordial para avanzar de forma considerable en la puesta en valor del conjunto monumental».

El regidor avanzó que el Ayuntamiento estudia extender este modelo de reconstrucción al barrio de San Cristóbal, donde hay un pequeño casco histórico en el entorno de la iglesia y en la calle Mayor, con numerosas casas en ruina y solares vacíos. «Podríamos obtener los mismos beneficios sociales y la casuística es muy similar al centro de la ciudad».

