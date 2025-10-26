Multitudinaria marcha en Lorca por el Día contra el Cáncer de Mama

Inma Ruiz Domingo, 26 de octubre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Más de 2.000 personas participaron este domingo en la marcha solidaria organizada por la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. La organización puso a la venta 1.600 camisetas al precio de cinco euros, pero no fueron suficientes para atender la gran demanda de lorquinos que querían colaborar con esta causa solidaria, según reconoció a LA VERDAD la presidenta de la asociación, Carmen Orovio.

Los dorsales también se vendieron al precio de cinco euros en las cuatro mesas instaladas en la salida, en la Alameda de la Constitución, y todo lo recaudado se destinará a la investigación de la enfermedad. Los participantes realizaron a pie un circuito circular por las Alamedas, y al finalizar se sortearon regalos.

Orovio agradeció la implicación de la sociedad lorquina en la lucha contra el cáncer.