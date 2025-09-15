La jueza deja en libertad al detenido por el atropello mortal de un operario municipal en Lorca

El conductor que este sábado acabó con la vida de un operario municipal cuando circulaba ebrio en Lorca ha quedado en libertad con cargos, según ... confirman fuentes judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca, en funciones de guardia, ha impuesto al automovilista la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Además, la magistrada le ha prohibido expresamente al sospechoso, de origen sudamericano, que salga del país, además de retirarle el pasaporte y el permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar.

Este hombre protagonizó el sábado el segundo atropello mortal en apenas tres días provocado por un conductor que había consumido alcohol después de que en Murcia, apenas 72 horas antes, Carmen, una vecina de La Flota de 52 años, muriese tras ser arrollada en la Carretera de Alicante mientras paseaba a su perro.

Este último atropello mortal se produjo el sábado en Lorca y un trabajador de la empresa Aguas de Lorca, de unos 50 años, perdió la vida y otro resultó herido después de ser arrollados por el vehículo que conducía el sospechoso en la céntrica calle Santa Paula, que tuvo que ser cortada al tráfico. El siniestro se produjo poco antes de las diez de la mañana, cuando un turismo, un Peugeot 308, que circulaba a gran velocidad, perdió el control a la salida de una curva. En su trayectoria embistió a dos operarios que se encontraban revisando junto a una acera un contador de control en una arqueta del alcantarillado. La violencia del impacto fue tal que, tras arrollar a los trabajadores, el coche acabó colisionando y empotrándose contra otro vehículo, un Citroën Xsara, que se encontraba más adelante. Un ocupante de este turismo también resultó herido en el accidente.

Al lugar acudieron varias ambulancias del 061 y patrullas de la Policía Local, que acordonaron la zona y desviaron el tráfico. Los heridos, los dos operarios, de 50 y 59 años, y el conductor del coche embestido, fueron trasladados de urgencia al hospital Rafael Méndez. Uno de ellos, el de menor edad, no logró superar la gravedad de las lesiones y falleció en el centro hospitalario.

El conductor del turismo fue detenido en el mismo lugar de los hechos tras dar positivo en el test de alcoholemia y trasladado a dependencias policiales, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Tras pasar a disposición ha quedado en libertad con cargos.