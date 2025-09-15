La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Policías y vecinos, el sábado, en el lugar del accidente. LV

La jueza deja en libertad al detenido por el atropello mortal de un operario municipal en Lorca

La magistrada prohíbe al sospechoso, que dio positivo en alcohol, que abandone el país y le retira el pasaporte y el carné de conducir

Inma Ruiz
Alicia Negre

Inma Ruiz y Alicia Negre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:12

El conductor que este sábado acabó con la vida de un operario municipal cuando circulaba ebrio en Lorca ha quedado en libertad con cargos, según ... confirman fuentes judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca, en funciones de guardia, ha impuesto al automovilista la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Además, la magistrada le ha prohibido expresamente al sospechoso, de origen sudamericano, que salga del país, además de retirarle el pasaporte y el permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar.

