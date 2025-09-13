Un fallecido y un herido en un aparatoso accidente en el centro de Lorca Un vehículo que circulaba a gran velocidad impactó contra otro coche al intentar esquivar a unos operarios que se encontraban trabajando en la zona

Un hombre perdió la vida y otro resultó herido este sábado como consecuencia de una colisión entre dos vehículos en la calle Santa Paula, una de las mas céntricas de Lorca, que tuvo que ser cortada al tráfico.

El aparatoso accidente ocurrió después de las 10 horas de este sábado, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad impactó contra otro coche en una curva al intentar esquivar a unos operarios de la empresa Aguas de Lorca que se encontraban trabajando en la zona, que finalmente resultaron impactados.

Los dos heridos fueron evacuados en ambulancia mientras la Policía Local señalizaba el lugar del accidente. Según confirmó a LA VERDAD el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, uno de los trabajadores, de unos 50 años, finalmente falleció.

En el momento del accidente mortal los operarios se encontraban revisando un contador de control situado en la arqueta del alcantarillado de la vía.

