La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías y vecinos, este sábado, en el lugar del accidente. LV

Un fallecido y un herido en un aparatoso accidente en el centro de Lorca

Un vehículo que circulaba a gran velocidad impactó contra otro coche al intentar esquivar a unos operarios que se encontraban trabajando en la zona

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:03

Un hombre perdió la vida y otro resultó herido este sábado como consecuencia de una colisión entre dos vehículos en la calle Santa Paula, una de las mas céntricas de Lorca, que tuvo que ser cortada al tráfico.

El aparatoso accidente ocurrió después de las 10 horas de este sábado, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad impactó contra otro coche en una curva al intentar esquivar a unos operarios de la empresa Aguas de Lorca que se encontraban trabajando en la zona, que finalmente resultaron impactados.

Los dos heridos fueron evacuados en ambulancia mientras la Policía Local señalizaba el lugar del accidente. Según confirmó a LA VERDAD el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, uno de los trabajadores, de unos 50 años, finalmente falleció.

En el momento del accidente mortal los operarios se encontraban revisando un contador de control situado en la arqueta del alcantarillado de la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  6. 6 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  7. 7 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla
  8. 8

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  9. 9 Los compradores de vehículos eléctricos en la Región de Murcia ya pueden optar a 12,1 millones en ayudas
  10. 10 El presidente del TSJ reclama a Bolaños medidas urgentes para «acabar con el déficit histórico de jueces en la Región de Murcia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un fallecido y un herido en un aparatoso accidente en el centro de Lorca

Un fallecido y un herido en un aparatoso accidente en el centro de Lorca