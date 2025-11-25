Homenaje en Lorca a las víctimas de la violencia de género Con un acto institucional y una concentración de la Federación de Organizaciones de Mujeres

Concejales de todos los grupos municipales, excepto Vox que no acudió a la convocatoria, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de asociaciones sociales y culturales y ciudadanos anónimos participaron este martes en el acto institucional en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebró en la plaza de Calderón.

El acto comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las 38 mujeres asesinadas este año en España a manos de sus parejas o exparejas y de las 1.333 fallecidas desde el año 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los asesinatos machistas. A continuación tuvo lugar una ofrenda floral en la que participó el alcalde, Fulgencio Gil, y los portavoces de los grupos municipales. También se colocaron claveles blancos en un gran lazo de color morado instalado junto al monolito que durante todo el año recuerda en esa plaza a las víctimas de la violencia de género. Dos alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria José Ibáñez Martín dieron lectura a un manifiesto. El acto estuvo amenizado por un ensemble de viento metal del conservatorio de música Narciso Yepes.

El alcalde dijo que la erradicación de la violencia de género «es una lucha permanente, que requiere el esfuerzo de todos, la implicación de todos y una responsabilidad colectiva para ser capaces de comprender el alcance del problema».

Manifestó que «algunas circunstancias ocurridas últimamente en nuestro país no ayudan, como los fallos de las pulseras antimaltrato o el despropósito de la ley del solo si es sí, que que supuso la excarcelación de numerosos delincuentes sexuales y rebaja de penas de otros, pero nadie ha dado explicaciones a día de hoy».

El regidor añadió que «tenemos que redoblar esfuerzos, es necesario que el Gobierno de España implemente ayudas e instrumentos eficaces dotando a la Administración de Justicia de los medios necesarios, más jueces y una mayor especialización».

Dijo que el municipio necesita un juzgado exclusivo de violencia de género y «vamos a seguir trabajando con los agentes sociales» para que sea una realidad y mejorar el servicio que se presta a las víctimas.

A las 19 horas, tendrá lugar en la plaza de Calderón una concentración en repulsa a la violencia machista organizada por Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y las asociaciones Mujolor y Lorcaíris. Tras la lectura de un manifiesto, se rendirá homenaje a las víctimas con el encendido de velas, una actuación de danza contemporánea y una interpretación musical.

