Muere una mujer en Murcia al ser atropellada en la carretera de Alicante Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida debido a las graves heridas ocasionadas por el impacto

Agentes de la Policía Local de Murcia custodian el cuerpo de la fallecida hasta que se ordene el levantamiento del cadáver.

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:54 | Actualizado 17:04h.

Una mujer ha muerto en la tarde de este miércoles al ser atropellada por un coche cuando caminaba por la carretera de Alicante, en Murcia. Decenas de llamadas han alertado a partir de las 14.50 horas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de un accidente de tráfico en la citada vía, frente al concensionario de Mercedes-Benz.

Testigos alertaron de que una mujer y su perro habían sido arrollados por un vehículo. De inmediato se desplazaron hasta el lugar sanitarios del 061, así como agentes de la Policía Local de Murcia.

Las graves heridas ocasionadas por el impacto provocaron que los sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de la mujer, de la que aún no han trascendido más datos. Agentes de la Policía Local han custodiado el cuerpo de la mujer hasta la orden de levantamiento del cadáver.

