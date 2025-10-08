Fericab reunirá un centenar de caballos de Pura Raza Española Participarán 80 ganaderías de España, México, Reino Unido y Francia y se celebrará del 14 al 19 de octubre

La Feria Internacional del Caballo de Lorca Fericab se celebrará del 14 al 19 de octubre en el Huerto de la Rueda con la participación de 109 ejemplares de Pura Raza Española de 80 ganaderías de toda España y de países como Reino Unido, México y Francia.

El alcalde, Fulgencio Gil, destacó que Fericab acoge uno de los mejores concursos morfuncionales de los que se celebran anualmente en España y en una «fecha clave» para conseguir la mayor puntuación en la sede del campeonato del mundo del caballo español Sicab, que se celebrará en noviembre en Sevilla.

Destacó la presencia de prestigiosas ganaderías como Yeguada Echandi, María Fernanda de la Escalera y la pentacampeona del mundo Mater Christi, además de otras pequeñas explotaciones con uno o dos ejemplares, «que enriquecen la diversidad de la cita». Según el alcalde, Fericab «se ha convertido ya en una referencia en el sector» y se equipara en reconocimiento con eventos de la categoría de Sicab o la Feria Ecuestre de Jerez.

La actividad de Fericab se iniciará con el Concurso de Doma Clásica Copa Ancce, el Concurso de Doma Clásica Territorial y el Concurso de Alta Escuela Copa Ancce, además del concurso morfofuncional.

El calendario incluirá un también un espectáculo ecuestre que estará compuesto por varios jinetes y amazonas de prestigio nacional e internacional. Gil citó a Antonio Angulo, varias veces campeón del mundo en Sicab; Miguel Da Fonseca, jinete portugués campeón internacional de equitación de trabajo; José Manuel González y su mula Golondrina, que recorren Europa con su número a la rondeña; la familia Chaves, referente mundial en el mundo del espectáculo ecuestre, y una gran representación de enganches con cocheros locales.