Más de un centenar de personas se manifiesta en Lorca en defensa de la sanidad pública La plaza de Colón acogió el acto de protesta con la participación de vecinos de la ciudad, Totana y Águilas

Inma Ruiz Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Más de un centenar de personas se congregó este sábado por la tarde en la plaza de Colón de Lorca en una concentración convocada por la Alianza en Defensa de la Sanidad Pública, en el marco de los actos de protesta que durante esta semana se han celebrado en las principales ciudades de la Región.

Al acto, que en Lorca fue organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, asistieron representantes de la plataforma comarcal del Área III de Salud, con ciudadanos llegados de Totana y de Águilas. Cada uno de los municipios exhibió su propia pancarta, aunque las reivindicaciones de todos fueron comunes y estuvieron relacionadas con las largas listas de espera que afectan al área sanitaria de Lorca, con más de 21.000 usuarios afectados.

Entre las manifestantes estaba Carmen, una vecina de Lorca, que contó a LA VERDAD que su marido, diagnosticado de un melanoma, tenía que haber pasado una revisión en septiembre y aún no lo han citado. Relató que tenía que el dermatólogo tiene que verlo una vez al año y que ya lleva 16 meses sin poder asistir a la consulta por falta de citas.

Además de usuarios, en la concentración se pudo ver a personal sanitario y a representantes de los sindicatos como Julia Martínez, de CC OO, que dijo que las demoras no solo se dan en la especialidad de dermatología sino en otras muchas del hospital y que la concentración de este sábado no solo ha servido para reclamar más personal sino para denunciar «el detrimento continuo de la sanidad público».

El presidente de la Federación de Vecinos, Pedro García, dijo que «este es el principio de otras movilizaciones» que se van a desarrollar también en la puerta de los consultorios médicos de otros municipios de la Región.

