La cantaora Susana Romero durante su actuación en el festival. AYTO.

La cantaora Susana Romero, ganadora del Sol de Oro en el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lorca

La gala contó con la bailaora Cristina Hoyos como madrina de honor

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:28

La cantaora Susana Romero Alonso (Véjer de La Frontera, Cádiz) fue la ganadora del Sol de Oro en la 34 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco 'Ciudad del Sol', que se celebró este fin de semana en el auditorio Margarita Lozano. En la gala final, que tuvo lugar el domingo por la noche, obtuvo el trofeo y un premio en metálico de 4.000 euros.

La segunda clasificada, que obtuvo el trofeo Sol de Plata y un premio en metálico de 2.500 euros, fue la cantaora malagueña Rosario Campos Jaime, y el tercero, Sol de Bronce y una dotación económica de 1.500 euros, fue Víctor Palacios Pedregosa, de Barcelona.

La gala contó con la bailaora Cristina Hoyos, que fue nombrada madrina de honor del festival y los asistentes pudieron disfrutar también de las actuaciones de la escuela de baile Ciudad del Sol y del ballet español Antares. Durante el acto se hizo entrega de un cheque solidario destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer.

