Imagen de archivo de la feria Sepor. Jaime Insa/ AGM

Apuesta por la innovación en el Foro de Porcino Interporc en la feria Sepor

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 28 de octubre 2025, 22:52

Más de 800 profesionales del porcino, representantes de las empresas referentes en el sector y técnicos de las administraciones participaron este martes en el Foro Porcino Murcia 2025, organizado por la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), dentro de la feria Sepor. Durante la inauguración, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó la importancia estratégica del sector para generar empleo y fijar población.

Se comprometió a seguir trabajando con los productores para «avanzar hacia una ganadería moderna, profesionalizada, innovadora y sostenible» y a «continuar implementando medidas que nos permitan ser más eficientes con el ahorro de energía y de agua, mejorar la producción y minimizar el impacto en el medio ambiente».

