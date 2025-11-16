Adjudican por 813.000 euros las obras del parque en los depósitos de Santa María en Lorca

Los antiguos depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), en desuso desde hace décadas en el barrio de Santa María, iniciarán antes ... de que acabe el año su transformación en un pulmón verde dentro del casco antiguo. La Junta de Gobierno Local aprobó en su sesión del viernes la adjudicación de las obras por importe de 813.000 euros, según indicó a LA VERDAD el alcalde, Fulgencio Gil. Está previsto que comiencen en las próximas semanas y su plazo de ejecución será de ocho meses.

Será la primera actuación de las tres previstas en el proyecto NatUR-W, financiado con una subvención de 4,7 millones de euros de los fondos Feder, que contempla también la reparación de varias viviendas sociales de la zona donde reside población vulnerable, para mejorar su eficiencia energética y accesibilidad, y la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel, del siglo XVIII, para su uso sociocultural.

Los terrenos se ubican entre las calles Rincón de Bautista y Laberinto, tienen una superficie de 3.100 metros cuadrados y su propiedad fue cedida recientemente por la Mancomunidad al Ayuntamiento. El proyecto contempla la renaturalización del barrio mediante la ejecución de un parque urbano con una filosofía basada en el ciclo y aprovechamiento del agua, que contribuirá a mejorar la calidad ambiental y paisajística del entorno, promoviendo espacios de encuentro y esparcimiento para la ciudadanía.

El proyecto pone el foco en el aprovechamiento del agua y en la mejora paisajística del entorno

Uno de los elementos vertebradores de la propuesta es la recuperación y reutilización de los antiguos depósitos de agua situados en la parte más elevada del parque. Se aprovechará una de las dos estructuras existentes para desarrollar una intervención estratégica que servirá como nodo central del sistema hídrico sostenible del proyecto.

En la parte baja del barrio, junto a la antigua cárcel, se instalará un biofiltro, una infraestructura que será clave para la gestión del agua pluvial. Este sistema permitirá la recogida, filtrado y depuración del agua de lluvia, que posteriormente será impulsada hacia el depósito rehabilitado. De este modo se establecerá un circuito autosuficiente de captación y reutilización del agua, garantizando así el riego del parque.

La actuación contempla la instalación de redes de saneamiento, abastecimiento e instalaciones eléctricas, soluciones paisajísiticas y sistemas de alumbrado eficiente y mobiliario urbano.

Según el alcalde, esta «innovadora zona verde supone un salto cualitativo fundamental para la rehabilitación de espacios emblemáticos en desuso», potenciando la reconstrucción y dinamización del casco histórico». Añadió que «siempre hemos sabido que estas instalaciones abandonadas ofrecían un gran potencial paisajístico y funcional». Prueba de ello es la moción que presentó el PP en 1999 para la construcción de un parque en los viejos depósitos, que fue aprobada por todos los grupos municipales.