Antiguos depósitos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que se convertirán en una zona verde. J. INSA

Adjudican por 813.000 euros las obras del parque en los depósitos de Santa María en Lorca

Con un plazo de ocho meses, los trabajos permitirán transformar un espacio en desuso desde hace décadas en un pulmón verde

Inma Ruiz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:41

Los antiguos depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), en desuso desde hace décadas en el barrio de Santa María, iniciarán antes ... de que acabe el año su transformación en un pulmón verde dentro del casco antiguo. La Junta de Gobierno Local aprobó en su sesión del viernes la adjudicación de las obras por importe de 813.000 euros, según indicó a LA VERDAD el alcalde, Fulgencio Gil. Está previsto que comiencen en las próximas semanas y su plazo de ejecución será de ocho meses.

