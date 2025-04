López Miras pide reforzar el papel del agua y del sector primario «para asegurar el futuro de Europa»

LA VERDAD Miércoles, 30 de abril 2025, 14:09 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pidió este miércoles en Valencia, durante la celebración del Congreso del Partido Popular Europeo, «una propuesta de resolución sobre agricultura y agua que ha sido aprobada y que refuerza el papel del agua y el sector primario en el futuro de Europa».

Durante su propuesta, el presidente hizo un llamamiento a reforzar las políticas del agua en toda Europa y reclamó inversión en tecnologías de investigación que optimicen el uso de este recurso, como ya se hace en el Levante español. Además, puso como ejemplo la Región de Murcia, donde «optimizamos cada gota de agua y alcanzamos niveles del 98% en reutilización de aguas urbanas».

Así, pidió «planes estatales que permitan infraestructuras de contención para protegernos, de almacenamiento y de distribución, para aprovechar todas las reservas hídricas e interconectar nuestras cuencas hidrográficas».

Durante su intervención, López Miras advirtió de que «Europa no puede ser vulnerable en un ámbito estratégico como la soberanía alimentaria». Por ello, la propuesta recoge que se «escuche» al sector primario porque «ellos pueden hacernos fuertes en algo tan importante como nuestra seguridad alimentaria».

En este marco, señaló que «la agricultura es compatible con la sostenibilidad económica, social y medioambiental» y solicitó «menos burocracia, así como la defensa frente a la competencia desleal de terceros países, reforzando el control en fronteras y con cláusulas espejo».

López Miras recordó en su resolución que «estos controles no solo garantizan su sostenibilidad, sino también nuestra seguridad. No podemos permitir que en nuestros mercados haya productos que no tengan los estándares de calidad, ni garantía sanitaria».

Además, la propuesta reclama una Política Agraria Común «más flexible, más simple, con financiación segura y con circunstancias adaptadas a cada territorio, así como una mayor participación de regiones y municipios».