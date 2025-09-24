Lucas reitera que «Las Torres tendrá el mismo apoyo que otros ayuntamientos para la consulta sobre la planta de biogás» «La competencia es exclusivamente municipal, de modo que, si el alcalde no quiere preguntar a los vecinos, que lo diga, pero que no utilice la Delegación del Gobierno para confrontar», afirma el delegado del Gobierno

Francisco Lucas ha pedido este miércoles al alcalde de Las Torres de Cotillas que aclare si quiere celebrar la consulta popular sobre la instalación de una planta de biogás o no, «pero que no mienta ni utilice la Delegación del Gobierno para confrontar con intereses meramente políticos».

«Desde el primer momento hemos ofrecido al Ayuntamiento todo el apoyo y asesoramiento técnico que necesite, pero, como hemos informado reiteradamente, se trata de una competencia exclusivamente municipal y corresponde al Consistorio la convocatoria y organización de la consulta», ha explicado Lucas.

El delegado del Gobierno ha desmentido que se esté dando al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas un trato discriminatorio respecto al ofrecido por otras delegaciones de Gobierno a otras localidades en consultas populares similares.

«No es una competencia estatal, y no es cierto que en Villanueva de la Serena-Don Benito la Delegación del Gobierno en Extremadura se encargara del dispositivo integral de una consulta popular. El apoyo que prestó fue exclusivamente de carácter informativo y consultivo, que es lo que hemos ofrecido desde el primer momento a Las Torres de Cotillas, y así se lo explicó nuestra secretaria general en una reunión celebrada ayer», ha añadido.

En contra de lo que ha manifestado el alcalde, el delegado del Gobierno no asistió a dicho encuentro porque este era de carácter técnico, tal como se le informó en un correo el pasado 19 de septiembre, en el que se especificaba que Francisco Lucas no asistiría.

«No parece razonable que se le convoque a una reunión de carácter técnico, que se le informe absolutamente de todo, que le ofrezcamos toda la colaboración posible dentro de nuestras competencias y que luego no diga la verdad sobre mi asistencia o sobre el contenido de la misma», ha lamentado.

Durante la reunión celebrada ayer, la secretaria general de la Delegación del Gobierno comunicó al alcalde que, por el régimen jurídico de aplicación (que se deriva de la ausencia de regulación autonómica al respecto), los términos en que se lleva a cabo la consulta entran dentro del ámbito de autoorganización y potestades del Ayuntamiento.

Respecto a la petición de crear una Comisión de Coordinación, se le comunicó que la Delegación no tendría inconveniente, en base a los principios de colaboración consagrados en la LRJSP, en ser interlocutor y promover la creación de esta Comisión. El alcalde señaló que asumirían contactar con la Comunidad Autónoma e invitarles a integrar dicha Comisión.

Además, la Delegación del Gobierno ofreció toda la colaboración y asesoramiento posible en cada uno de los aspectos técnicos y logísticos que envuelven un proceso consultivo, como seguridad ciudadana, urnas, recuento, transmisión de datos, etc., según aseguraron

