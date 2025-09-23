El alcalde de Las Torres de Cotillas lamenta que «la Delegación solo aportará el censo» para la consulta sobre la planta de biogás Pedro José Noguera afea a Francisco Lucas su ausencia en la reunión celebrada este martes con técnicos gubernamentales y reclama el mismo trato que han recibido el Ejecutivo central otros municipios ante casos similares

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, afirmó este martes que la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia «solo aportará el censo electoral» para la consulta ciudadana que se celebrará en el municipio sobre la instalación de una planta de biogás.

Al respecto el regidor torreño manifestó que «este Ayuntamiento había pedido el mismo trato que el Gobierno de España ha dado a otros municipios en casos parecidos, como el de Villanueva de la Serena-Don Benito, en 2022, donde la Delegación del Gobierno en Extremadura se encargó del dispositivo integral de la votación»

El primer edil recordó que tenía fijada para este martes una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, «a la que, sin embargo, no ha asistido», lamentó el alcalde, quien señaló que «me he reunido con sus técnicos, a los que agradezco su tiempo y dedicación, pero Lucas ha demostrado que el pueblo de Las Torres de Cotillas no merece su atención».

Noguera, que ha estado acompañado en la reunión por la secretaria municipal, ha acordado con los técnicos de Delegación del Gobierno volver a reunirse, con la mayor premura, para poder trabajar el censo electoral necesario para la consulta.

«Hasta que no lo tengamos no podremos someterlo a la correspondiente exposición pública y que comiencen a correr los plazos para votar», informó el primer edil, que espera que esa reunión se celebre la próxima semana.

Comisión de coordinación

Asimismo, se creará una comisión de coordinación donde también estarán presentes miembros de la administración regional, como el director general de Administración Local, Francisco Abril.

El Ayuntamiento torreño había solicitado a la Delegación colaboración en materia de apoyo logístico, seguridad y supervisión administrativa para la votación, tal y como se comprometió la anterior delegada del Gobierno, Mariola Guevara. «Pero nos hemos encontrado con que el nuevo delegado se ha cerrado en banda y solo nos ha dejado abierta su puerta para la colaboración administrativa», subrayó Noguera.

De esta manera, Noguera denunció que Las Torres de Cotillas no contará con la colaboración del Gobierno de España en los aspectos que había solicitado: planes de actuación de Guardia Civil y Policía Nacional, material electoral, logística de locales y mesas, y transmisión de datos y escrutinio provisional.

«Habíamos confiado en el compromiso de la anterior delegada, pero con el cambio en el cargo y el nuevo panorama que nos hemos encontrado se han ido varios meses. Por eso, ante esta situación y el retraso acumulado vamos a hacerla con nuestros propios medios, aunque nos sintamos españoles de segunda por esta clara desigualdad respecto a otros municipios. Las Torres de Cotillas no se merece este maltrato por parte del Gobierno de España», denunció Noguera.