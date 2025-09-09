La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

J. Carrión / AGM

Un jurado popular decide sobre un allanamiento de morada en Murcia con el trasfondo de un divorcio enquistado

El fiscal reclama para las tres acusadas 15 meses de multa, la acusación particular, tres años de prisión y la defensa, la absolución

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:12

Un divorcio enquistado, una vivienda común convertida en campo de batalla y la intervención de familiares que terminaron en el banquillo. Con esos ingredientes se ... celebra durante esta semana en la Audiencia Provincial de Murcia un juicio anómalo contra tres mujeres, la esposa del denunciante, su hermana y una tía, que afrontan acusaciones de allanamiento de morada y coacciones. Lo inusual no es solo el trasfondo familiar del caso, sino que sea un jurado popular el encargado de dictar veredicto.

