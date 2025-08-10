La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La agricultora Ana López revisa la fruta mientras un temporero descarga un capazo, este viernes, en Jumilla.

La agricultora Ana López revisa la fruta mientras un temporero descarga un capazo, este viernes, en Jumilla. Andrés Molina / AGM

«Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»

Ana López y su hermano, agricultores jumillanos, emplean a decenas de inmigrantes para sacar adelante la cosecha de fruta de hueso

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:03

Ana y Antonio López son la tercera generación de una familia de agricultores de Jumilla que han pasado por todos los cultivos típicos del ... municipio. Ahora manejan alrededor de 100 hectáreas de fruta de hueso y estos días recogen los últimos melocotones y paraguayos. Llegan a sacar dos millones de kilogramos por campaña y, en los picos de más trabajo, llegan a emplear a medio centenar de jornaleros. «Esto demanda mucha mano de obra aunque tecnifiques el campo, y se sostiene con la población inmigrante», comenta Ana, mientras revisa la fruta dañada por el granizo de las últimas semanas.

