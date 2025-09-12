La inflación sube una décima en agosto y se sitúa en el 2,1% en la Región de Murcia La cesta de la compra baja 0,6 puntos y acumula un incremento del 1,4% con respecto al mismo mes de 2024

Sergio Conesa Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:24

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,1% en la Región de Murcia en el mes de agosto en la tasa interanual, una décima por encima de la cifra registrada el mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de la Comunidad está 0,6 puntos por debajo de la media nacional, que es del 2,7%, y es el más bajo de España junto con el de La Rioja. Ceuta (3,5), Baleares y la Comunidad Valenciana (3,2) presentan los registros más altos, mientras que Canarias (2,2) y Cataluña y Castilla-La Mancha (2,4) son las comunidades que están más cerca de la Región con las cifras más bajas.

La poca variación de la inflación se debe principalmente a que la estabilidad en el precio de la electricidad compensa el encarecimiento de los carburantes. Además, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas registró un descenso de seis décimas en el último mes y la cesta de la compra acumula un incremento con respeto a agosto de 2024 del 1,4%.

Cabe recordar que el IPC cerró 2024 en la Región con un dato del 2,6% en diciembre y desde entonces acumuló una caída pronunciada hasta llegar en mayo al 1,3. Desde entonces ha subido ocho décimas, cuatro en junio, tres en julio y una en agosto. Por lo que es el tercer mes consecutivo con una subida.

Donde más subieron los precios en la Región respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6% más que en agosto de 2024; bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,6% más; restaurantes y hoteles, un 3,5% más y otros bienes y servicios, un 3,3% más.

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,9%, la única categoría en la que se redujeron.