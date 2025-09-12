La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un supermercado. Esther Vázquez

Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses

La inflación general se mantuvo estable en el 2,7%, pero la cesta de la compra se redujo cuatro décimas al 2,3% por el abaratamiento de la fruta, aunque el café y el chocolate siguen disparados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:01

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto, el mismo dato que marcó en julio, debido a que la estabilidad del precio de la electricidad compensó el encarecimiento de los carburantes, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alimentos también marcaron un buen registro al subir un 2,3%, cuatro décimas menos que en julio, sobre todo debido al abaratamiento de las frutas respecto a agosto de hace un año.

Así, la inflación cerró el verano sin cambios. El IPC del mes de agosto se mantiene en la misma cota que en julio, después de aumentar ese mes cuatro décimas por el alza de la energía. Sin embargo, la inflación subyacente, el índice que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, subió en agosto una décima hasta alcanzar el 2,4% interanual. Con este avance, subyacente encadena dos meses de alzas interanuales.

Los alimentos que más se encarecieron en agosto fueron, una vez más, el café y el chocolate, con subidas que rondan el 20% respecto a sus precios de hace un año. Según los datos desglosados del INE, los huevos se dispararon un 18% en agosto y la carne de vacuno, un 15%. También se alzaron a doble dígito el cacao (12%), la carne de ovino (11%) y las legumbres (10%). Los únicos alimentos que se abarataron respecto a agosto del año pasado fueron el azúcar (-19%) y el aceite de oliva (-44%), pero hay que tener en cuenta que llevaban marcando tasas récord desde hacía meses y estas caídas pueden deberse al 'efecto escalón'.

Desde el Ministerio de Economía reconocen que esta tasa «continúa la senda de convergencia» al objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) situado en el 2% y consideran que esta estabilidad unido a las subidas de los salarios «están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo».

Pero el objetivo del BCE sigue aún lejos y la brecha con la media de inflación de la eurozona también sigue ensanchándose. En la eurozona los precios marcaron una tasa del 2,1% en agosto.

Los alquileres podrán subir un 2,19%

El INE también publicó este viernes el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler. En agosto se situó en el 2,19% interanual frente al 2,15% del mes anterior, obteniendo la tasa más alta desde enero.

Esto significa que los contratos de alquiler que vayan a actualizar su renta a partir de este año y que hayan sido firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (el 25 de mayo de 2023) deberán usar este nuevo índice creado por el INE para revisar su anualidad como muy alta en este nivel.

En 2024 la actualización de las anualidades del alquiler estuvo limitada de manera extraordinaria al 3% por el incremento de los precios derivados de la guerra de Ucrania. Pero a partir de mayo de 2023 el tope se establece en este índice creado ad hoc para los alquileres. Por su lado, los contratos que hayan sido firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda seguirán actualizando su renta anual con el dato del IPC o IGC, según conste en el contrato de alquiler firmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  5. 5

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  6. 6 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
  7. 7

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  8. 8 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  9. 9 Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses

Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses