Panorámica del Mar Menor este lunes, con el agua en tonos marrones, realizada desde Lo Pagán. J.M. Rodríguez / AGM

El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político

El IEO advierte de que hay «anoxia» en la zona sur y riesgo de muerte de peces y el Ministerio urge a una cita de expertos; el Imida, de la Comunidad, lo niega y habla de «hipoxia»

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:57

Comenta

Después de varios años de tensiones y discrepancias sobre la crisis ecológica del Mar Menor y las medidas adecuadas para revertirla, en enero de ... 2024 los gobiernos regional y central decidieron poner a cero el contador y mejorar su coordinación administrativa, política y científica. Un paseo del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la laguna simbolizó ese compromiso, plasmado a los tres meses en la activación de una Comisión Interadministrativa. Ya en febrero de este 2025, el jefe del Ejecutivo regional y la sucesora de Ribera (actual vicepresidenta de la Comisión Europea) en el Ministerio (Miteco), Sara Aagesen, ratificaron esa voluntad de ir de la mano, lo que cristalizó en abril en la puesta en marcha del Comité de Asesoramiento Científico.

