Autoridades asistentes al Foro de Empresa Familiar de la Región de Murcia. Javier Carrión / AGM

Hereu implica a las empresas familiares en Murcia para acometer la reindustrialización y la transformación turística

El ministro defiende su papel «imprescindible» para el desarrollo económico y su aportación para contribuir «a reforzar el modelo social europeo» ante las amenazas actuales, mientras que el presidente de la Comunidad anunció 26 millones hasta final de año para acelerar la transformación tecnológica

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:33

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado esta mañana en el foro 'Avanza' de la empresa familiar de la Región de Murcia ... el papel «imprescindible» de estas firmas para llevar a cabo el proceso de reindustrialización y transformación turística actual. De esa forma reivindicó su implicación esencial, «porque lejos de acomodarnos, tenemos que hacer un esfuerzo más que nunca» para mantener el liderazgo. Y todo ello con un papel estratégico, más allá del propio crecimiento económico, referido a su contribución para «reforzar el modelo social europeo». Por lo que «ustedes son vitales» les dijo.

