Hereu destaca en Murcia el papel de la empresa familiar para reforzar el modelo social
El ministro subraya su implicación «imprescindible» para poder acometer la reindustrialización y la transformación turística
Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:37
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, reivindicó este viernes en el foro Avanza el papel «imprescindible» de la empresa familiar para llevar a cabo el proceso de reindustrialización y transformación turística. De esa forma, reivindicó su implicación esencial, «porque lejos de acomodarnos, tenemos que hacer un esfuerzo más que nunca» para mantener el liderazgo. Y todo ello con un papel estratégico, más allá del propio crecimiento económico, referido a su contribución para «reforzar el modelo social europeo». Por lo que «ustedes son vitales» les dijo.
El mensaje firme que trasladó Hereu es que «haciendo la reindustrialización y haciendo la transformación, España está haciendo una contribución al proyecto del que venimos y al que nos queremos proyectar con toda nuestra energía, que es Europa». Porque en este momento tiene que reforzarse en todas sus dimensiones «en el modelo de libertad, de igualdad y de solidaridad que encarna», ya que «la convivencia se construye sobre el Estado del bienestar», insistió. Al respecto, puso en valor la cohesión social a través de políticas de ampliación de derechos laborales, subida del SMI.
Hereu agradeció especialmente a los empresarios familiares de la Región su «impulso, creatividad e innovación que genera competitividad de empresas que se expresa en esta inmensa capacidad de exportación hacia el resto de Europa». Y subrayó que el cambio «solo lo podemos hacer con el concurso y los valores que aporta la empresa familiar», añadió.
Hizo hincapié en la oportunidad que presenta el programa tecnológico de seguridad y defensa
Para conseguir los objetivos defendió la apuesta inversora del Gobierno de España para la transformación digital, la descarbonización energética y el impulso empresarial. En este campo, resaltó la oportunidad que representa el programa tecnológico industrial de seguridad y defensa del Ministerio para incrementar la inversión que «deriva en un arrastre industrial». Y es que «la necesidad de seguridad y defensa es un gran acicate para impulsar nuestra innovación tecnológica», que es un campo en el que España y la Región avanzan. Así, destacó el papel que jugará la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica para reindustrializar el país.
