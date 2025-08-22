Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros La Seguridad Social ha publicado fincas rústicas y urbanas por toda la Comunidad

María Ramírez Viernes, 22 de agosto 2025, 08:21

Comprar una vivienda es uno de los mayores esfuerzos económicos que hacen las familias, especialmente en los últimos años. El disparatado precio del mercado inmobiliario y la escasez de la oferta dificulta la adquisición de un inmueble y obliga a destinar cada vez más ahorros a esta causa. Esta situación obliga en muchos casos a cambiar las expectativas para adecuar el presupuesto a la realidad actual: pisos más pequeños, alejados de las zonas más céntricas o de nueva construcción y desistir a comunidades con múltiples servicios.

Una de las alternativas para conseguir una casa a un precio más bajo son las subastas, que pueden estar organizadas por diferentes instituciones públicas o entidades bancarias. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es uno de los organismos que publica este tipo de ofertas con regularidad en su portal oficial. En él, se pueden encontrar fincas rústicas, urbanas, vehículos, embarcaciones y otros bienes.

Chollo inmobiliario en la Región de Murcia

La Seguridad Social ya tiene nueva fecha para subastar su catálogo de propiedades de la Región de Murcia: el próximo mes de octubre. En total, se sacarán a puja 21 inmuebles repartidos por todo el ámbito geográfico de la Comunidad, con precios de salida y condiciones muy variados. Uno de los lotes más llamativos parte desde apenas 600 euros, aunque es necesario revisar el anuncio para conocer en detalle la oferta.

Dentro de cada anuncio, se puede consultar una descripción detallada del inmueble, que incluye la ubicación exacta, el importe de tasación, las posibles cargas o gravámenes y el tipo de enajenación, entre otros datos relevantes. Esta información resulta fundamental para que los interesados puedan evaluar correctamente cada propiedad antes de tomar una decisión. Asimismo, la oferta incluye el lugar y fecha de la subasta, que en su mayoría será el 1 y el 2 de octubre.

¿Cómo se puede participar?

La institución señala en su página web que para poder participar en las subastas es necesario identificarse con el DNI u otro documento oficial válido. Asimismo, hay que entregar como garantía un porcentaje del precio de salida del bien: el 25% si la oferta se presenta por escrito en sobre cerrado o el 30% si la subasta se realiza de manera verbal. En el caso de no ser ganador, este dinero se reembolsa. Por el contrario, si se consigue la puja más alta, el adjudicatario deberá pagar la diferencia restante entre el depósito y el precio final en un plazo de cinco días. Antes de participar en este tipo de actos, es conveniente informarse de todo el procedimiento y de cómo presentar la oferta correctamente.