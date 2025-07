La Región de Murcia resiste la fuerte subida del precio de la vivienda, aunque aumenta un 6,5% en el último año

María García Clemente y Clara Alba Miércoles, 16 de julio 2025, 13:25 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

La locura en el mercado de la vivienda y la imparable subida de precios llega a la Región de Murcia, pero no con la fuerza con la que se deja notar en el resto de España. El escenario en el que una familia de clase media no puede acceder a una casa no parece la situación de la Comunidad, pero sí que el alza del coste para lograr un hogar se nota en las opciones disponibles en el mercado inmobiliario.

Así lo detalla Sociedad de Tasación en su último informe sobre el sector, en el que se refleja que en el último año, el precio de la vivienda aumentó un 6,5% en la Región de Murcia hasta alcanzar un coste de 1.550 euros por metro cuadrado. Pese a este porcentaje, se trata del segundo menor aumento de todo el país, solo por delante de Extremadura. Lejos quedan las alzas del 8,9% de Madrid y Baleares o del 7,4% de la vecina Comunidad Valenciana. Esta sociedad espera que este 2025 los precios de la vivienda nueva suban casi un 9%, prácticamente el doble de lo estimado a finales de 2024, cuando la entidad apuntaba a un incremento que rondaría el 5%.

Según sus cálculos, el precio medio de la vivienda nueva rondará de media en España los 3.291 euros por metro cuadrado. Es decir, para un piso a estrenar de cien metros cuadrados habrá que asumir un coste de 329.100 euros, según datos facilitados por la tasadora este martes. Y eso para quien la encuentre primero; porque tal y como recuerda la firma, «desde el año pasado hay cierta reactivación en la producción de vivienda nueva con un crecimiento del 19% en los visados, pero estos niveles son sinsuficientes para dar cobertura a la demanda actual».

El problema es que, tal y como denuncia Consuelo Villanueva, senior advisor en Sociedad de Tasación, los salarios no han corrido al mismo ritmo que los precios de las casas, lo que está provocando la coexistencia de dos bolsas de demanda bien diferenciadas: un segmento consolidado y muy solvente frente a otro que se queda fuera del acceso a la vivienda y en el que ya empieza a entrar parte de la clase media trabajadora.

El Índice de Accesibilidad de Sociedad de Tasación, que determina el equilibrio entre el precio medio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada para la adquisición de la misma, teniendo en cuenta la renta media de los ciudadanos empleados, se mantiene estable en 87 puntos al cierre de junio, siendo el punto de equilibrio 100 puntos. La Región de Murcia está a la cabeza de este índice con 130 puntos, seguida de Extremadura y Castilla-La Mancha. Esto significa que un ciudadano medio con un salario medio puede acceder a una vivienda promedio sin endeudarse más de lo razonable

Estos datos contrastan con el Índice de Confianza Inmobiliario, en el que la Región de Murcia se sitúa también por encima de la media del país con un 58,5, por un 57,6 de la media española, lo que confirma la consolidación del optimismo por parte del sector inmobiliario. Concretamente, el dato registrado al cierre de junio supone un aumento de 0,5 puntos con respecto al primer trimestre y 5,6 puntos con respecto a hace un año.

Salarios sin ritmo

Frente a la fuerte demanda extranjera -que sostiene y sostendrá el actual ciclo expansivo- «una parte cada vez más significativa de la clase media también enfrenta crecientes dificultades de acceso», apuntan los expertos. «Solo uno de cada cuatro ocupados percibe ingresos superiores a la media salarial (26.948 € brutos anuales), a la vez que el número de trabajadores con más de un empleo ha crecido un 30% desde la pandemia», indican.

«Esto es algo grave, es una demanda que se está quedando atrás y necesita políticas públicas de vivienda. Puede generar problemas para el crecimiento económico y, como ya estamos viendo, de cohesión social», apunta Villanueva.

Más allá de la edad, la realidad es que durante la última década se está registrando una creciente desconexión entre los precios de la vivienda, ya sea tanto de compra como de alquiler, y los salarios. Si tomamos como referencia las estadísticas de 2014-2024 de Sociedad de Tasación, se observa cómo mientras el precio de la vivienda nueva ha crecido un 51,9%, el de vivienda usada un 35,1% y el de alquiler un 91,4%; y la variación salarial ha sido del 26,5%.

«El problema de acceso a la vivienda está propiciando cambios socioeconómicos y en la estructura de los hogares, con una edad media de emancipación que ha aumentado hasta los 30 años en España, mientras se ha estabilizado en 26 años en al UE; y una evolución de la natalidad claramente a la baja, con un 24% menos de nacimientos en nuestropaís en 2023 frente a 2015», apuntan los expertos.