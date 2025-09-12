Francisco Lucas: «Debemos iniciar una etapa que nos convierta en aliados en defensa de los intereses de la Región de Murcia» El nuevo delegado del Gobierno destaca que la Comunidad es «una de las más seguras de España» al estar 3,5 puntos por debajo de la media nacional en la tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes

Francisco Lucas tomó posesión este viernes de su cargo como delegado del Gobierno en la Región de Murcia reiterando su voluntad de iniciar una nueva etapa de lealtad y cooperación institucional con el resto de administraciones. «Quiero ser útil a mi tierra, y eso implica, con la debida reciprocidad, iniciar una nueva etapa de lealtad y respeto institucional que nos convierta en aliados en la defensa de los intereses de la Región de Murcia», manifestó durante su intervención en un acto presidido por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El acto se celebró en el salón de actos de la sede de la Delegación del Gobierno en la avenida Alfonso X de Murcia, que, según anunció Lucas al inicio de su discurso, pasará a denominarse Francisco Jiménez, en reconocimiento y memoria del secretario General de la institución y ex delegado del Gobierno, tristemente fallecido hace dos meses.

«Paco Jiménez era un hombre bueno en el sentido más amplio de la palabra, un apasionado y comprometido defensor del servicio público, en el que desarrolló una extraordinaria trayectoria profesional y política que ha dejado una profunda huella. Su compromiso social, político e institucional, su personalidad generosa, afable y conciliadora, será una inspiración en mi labor como delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia», manifestó.

Lucas recordó su trayectoria vital y profesional para hacer una defensa cerrada de los servicios públicos. «Puedo decir con orgullo que soy hijo de la educación pública, y con mayor orgullo que soy hijo del esfuerzo de mis padres, Paco y Carmen, trabajadores humildes de El Raal cuyo sacrificio me ha permitido formar parte de la primera generación familiar que ha podido acceder a la universidad», indicó antes de asegurar que siempre se ha empleado y se empleará en su defensa.

El delegado del Gobierno agradeció a Bolaños su presencia al acto y recordó su trabajo conjunto durante su etapa en el Congreso de los Diputados y destacó su talla profesional y política. «Que estés hoy aquí, además de ser un gran apoyo personal, reafirma la sensibilidad y el compromiso incuestionable del Gobierno de España con la Región de Murcia», afirmó.

En este sentido, Lucas recordó que, durante los últimos siete años, el Gobierno de España ha destinado la mayor cantidad de recursos de la historia para impulsar la recuperación, la cohesión territorial y la dinamización económica de nuestro país. Y destacó el enorme esfuerzo para desarrollar políticas sociales que atiendan a los colectivos más vulnerables y a las familias trabajadoras.

«Hemos adoptado medidas que, por citar sólo algunos ejemplos, han permitido que 160.000 pensionistas de la Región vean incrementada su pensión de jubilación, 400 euros más que en 2018, que se hayan firmado casi 320.000 contratos indefinidos, un 243% más que en 2019. Sin olvidar a los más de 150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, a los 45.000 estudiantes que han recibido una beca o a las 70.000 personas beneficiarias del bono social eléctrico», detalló.

Por eso, añadió que seguirá luchando por consolidar los grandes proyectos estratégicos puestos en marcha por el Gobierno de España en la Región de Murcia, con inversiones que superan los 2.200 millones de euros, sólo en infraestructuras de transporte, desde 2018.

Lucas afirma que el trasvase «no se va a cerrar»

«No voy a rehuir ningún tema, pues, paradójicamente, es en aquellas cuestiones, que algunos más reprochan al Gobierno de España, donde más hemos avanzado. Porque, con este gobierno, al contrario de lo que sucedió con otros, ni falta ni faltará agua. Fundamentalmente, porque hemos sabido anticiparnos a un posible escenario de escasez, invirtiendo en infraestructuras que garantizan agua a nuestros regantes y agricultores. Y eso significa, por si queda alguna duda, que el trasvase Tajo – Segura no se va a cerrar. Significa seguir ofreciendo soluciones para garantizar agua para siempre. Porque eso es lo que quieren los regantes y lo que necesita toda la Región», advertió.

El delegado del Gobierno agradeció el trabajo y lealtad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, cuya defensa de los valores constitucionales nos permiten disfrutar de nuestros derechos y libertades fundamentales.

Lucas aseguró que su trabajo permite que nuestra región sea una de las más seguras de España, 3,5 puntos por debajo de la media nacional en tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes, y defendió el incremento de plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, cuerpos que suman 546 agentes más que en 2017.

Por último, el delegado del Gobierno advirtió que no tolerará que el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad.

«Desplegaremos todos los mecanismos y recursos oportunos para impedir situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal convocada hace unos días frente al centro de menores de Santa Cruz. Porque el Gobierno de España garantizará la convivencia y los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas sea cual sea su procedencia, su etnia, su religión, su orientación sexual o identidad de género», concluyó.