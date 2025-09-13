La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lucas y Bolaños, con España, Veracruz y Ortuño. Andrés Molina / AGM

El delegado del Gobierno emociona a la familia socialista con el homenaje a Francisco Jiménez

El salón de actos del edificio de Alfonso X llevará el nombre del secretario general de la Delegación, fallecido en julio

David Gómez

David Gómez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:15

Además de delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala es el secretario general del PSOE en la Región. Eso explica la multitudinaria asistencia socialista al acto de toma de posesión que tuvo lugar ayer en el salón de actos del edificio multiusos de la Delegación en la avenida Alfonso X de Murcia. Un salón que, hasta ayer, no tenía nombre, una circunstancia que aprovechó Lucas para emocionar a la parroquia en el inicio de su discurso, cuando anunció que desde ahora se denominaría Francisco Jiménez, en honor al que fuera delegado y secretario general de la institución, fallecido el pasado julio.

Lucas concentró a buena parte de la sociedad civil murciana, como el presidente de Croem, Miguel López Abad; la presidenta de la Cámara de Comercio en Murcia, Miriam Fuertes; los rectores José Luján (UMU) y Mathieu Kessler (UPCT); las líderes sindicales Paqui Sánchez y Teresa Fuentes; y los responsables en la Región de la Armada de Cartagena, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros. «Nunca había visto un acto de toma de posesión de un delegado con tanta gente», resaltó Bolaños. Asimismo, estuvieron los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y de Digitalización e IA, María González Veracruz.

Lucas tuvo palabras de cariño para sus padres, Paco y Carmen; su hermana Verónica, su pareja Paola y su hijo. También para su agrupación de Marjales, representada por Juan Luis Soto, Carmen Fructuoso y Paco Herrero, 'Paquito de El Raal', uno de los mentores del nuevo delegado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5

    Multar por vapear: el controvertido intento por frenar un consumo disparado entre los adolescentes
  6. 6 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  7. 7

    Más de 1.200 condenados en la Región de Murcia por ponerse al volante tras beber o tomar drogas
  8. 8 El presidente del TSJ reclama a Bolaños medidas urgentes para «acabar con el déficit histórico de jueces en la Región de Murcia»
  9. 9 Los compradores de vehículos eléctricos en la Región de Murcia ya pueden optar a 12,1 millones en ayudas
  10. 10

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El delegado del Gobierno emociona a la familia socialista con el homenaje a Francisco Jiménez

El delegado del Gobierno emociona a la familia socialista con el homenaje a Francisco Jiménez