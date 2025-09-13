El delegado del Gobierno emociona a la familia socialista con el homenaje a Francisco Jiménez El salón de actos del edificio de Alfonso X llevará el nombre del secretario general de la Delegación, fallecido en julio

David Gómez Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Además de delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala es el secretario general del PSOE en la Región. Eso explica la multitudinaria asistencia socialista al acto de toma de posesión que tuvo lugar ayer en el salón de actos del edificio multiusos de la Delegación en la avenida Alfonso X de Murcia. Un salón que, hasta ayer, no tenía nombre, una circunstancia que aprovechó Lucas para emocionar a la parroquia en el inicio de su discurso, cuando anunció que desde ahora se denominaría Francisco Jiménez, en honor al que fuera delegado y secretario general de la institución, fallecido el pasado julio.

Lucas concentró a buena parte de la sociedad civil murciana, como el presidente de Croem, Miguel López Abad; la presidenta de la Cámara de Comercio en Murcia, Miriam Fuertes; los rectores José Luján (UMU) y Mathieu Kessler (UPCT); las líderes sindicales Paqui Sánchez y Teresa Fuentes; y los responsables en la Región de la Armada de Cartagena, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros. «Nunca había visto un acto de toma de posesión de un delegado con tanta gente», resaltó Bolaños. Asimismo, estuvieron los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y de Digitalización e IA, María González Veracruz.

Lucas tuvo palabras de cariño para sus padres, Paco y Carmen; su hermana Verónica, su pareja Paola y su hijo. También para su agrupación de Marjales, representada por Juan Luis Soto, Carmen Fructuoso y Paco Herrero, 'Paquito de El Raal', uno de los mentores del nuevo delegado.