Francisco Lucas carga contra el presidente del Scrats por el acto del Trasvase: «No está velando por los intereses de los regantes»

El manifiesto que se leerá mañana durante el acto institucional de protesta por el recorte al Trasvase Tajo-Segura ha llevado al secretario general del ... PSRM-PSOE, Francisco Lucas, a acusar este miércoles al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, «de llevar a esta región y a los agricultores a un callejón sin salida». El líder socialista ha elevado el tono de crítica contra el Scrats tras la negativa de este a modificar el texto que señala al Ministerio para la Transición Ecológica como responsable de esa reducción del 50% de los volúmenes de agua para regadío a partir de 2027.

«Lucas Jiménez, con todos los respetos que merece, se equivoca de planteamiento porque no está velando por los intereses de los agricultores y los regantes y por los intereses de toda la ciudadanía de la Región de Murcia», pronunció el secretario general en una rueda de prensa, donde aseguró que su partido está en negociaciones con el Sindicato y el Ayuntamiento de Murcia, organizadores del acto de mañana, para «alcanzar un acuerdo». La propuesta del PSOE, defendida por Lucas como un texto «sensato» y «con rigor», no menciona ni al Gobierno central ni al Ministerio. El Scrats, consultado por este periódico, niega esas negociaciones e insiste en que el documento no cambiará.

El dirigente socialista le pide al líder de los regantes que «recapacite» para llegar a un acuerdo con el manifiesto. «El PSOE no va a renunciar al Trasvase», mencionó, «es momento de buscar soluciones definitivas para garantizar el agua para siempre en la Región; los regantes quieren agua para siempre, venga de donde venga». Jiménez, preguntado por las declaraciones del secretario general del PSRM, prefirió «no entrar en guerras políticas» e insistió en que espera que los alcaldes socialistas acudan mañana al acto.

80 alcaldes asistirán al acto

Tanto Lucas Jiménez como el alcalde de Murcia, José Ballesta, han mostrado en la mañana de este miércoles la pancarta que coronará la protesta de mañana en el Cuartel de Artillería a las 10.00 horas, y que tiene escrito 'Sí al trasvase Tajo-Segura. Sí a la agricultura. Sí a la ganadería. Sí al sector primario'. Al evento acudirán, de momento, 80 alcaldes de la Región de Murcia, Alicante, Almería y Albacete. «Nunca en la historia probablemente de esta infraestructura se ha producido una concentración municipal de esta categoría», señaló el regidor murciano en la previa. Según precisó, el evento será «sobrio pero firme», «de unidad» y «no de ataque», con el objetivo de «defender una infraestructura que ha creado empleo y prosperidad» para miles de familias durante sus más de 40 años de existencia.

Por su parte, el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, afirmó que el actual «no es un momento más», sino «el más delicado del regadío levantino» porque «lo que está aquí en litigio es una forma de vida, de visualizar el futuro, que es lo que nos ha representado al municipio de Murcia y a todos los del Levante que conforman lo que llamamos la huerta de Europa», según declaraciones recogidas por Europa Press.

Jiménez destacó que el acto de este jueves será «de reafirmación de un derecho, de reafirmación de justicia para el Levante» porque se está «recortando políticamente una infraestructura que ha servido no solo» a esta zona, «sino al conjunto de la Nación con honradez durante 46 años».

Para el dirigente de Scrats, «lo importante y lo que provoca este sentir es el modo en el que se ha hecho» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, con el anuncio de un «recorte» que hará «imposible» conseguir «el ideal de trasvase» porque se subió la regla a un nivel «inalcanzable históricamente». Al hilo, explicó que en 2023 se procedió a recortar el Trasvase en 100 hectómetros cúbicos, una cantidad que ha calificado de «auténtica miseria en el panorama nacional cuando hablamos de agua», especialmente en un contexto de 1.000 millones de metros cúbicos almacenados en los embalses del país.

Denunció que las obras prometidas para paliar el recorte, como la ampliación de desaladoras, «van a llegar tarde», y criticó la «ocurrencia» del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien manifestó «sin rubor que lo que ha tardado en hacerse 20 años, conseguir 120 millones de metros cúbicos de agua desalada, lo va a duplicar él, sin presupuesto, en apenas cinco o seis años».

«Nunca hemos estado tan preocupados como estamos en este momento; no es un punto más, no es un momento más en la historia del trasvase, que ha sido complicada», ha lamentado Jiménez, que ha animado a la sociedad civil a sumarse a esta causa ante lo que ha considerado un ataque a «la huerta de Europa, que es la que alimenta con calidad y con seguridad a prácticamente a todo el mundo».

Asimismo, el máximo representante de los regantes se ha mostrado convencido de que responsables del PSOE de la Región de Murcia participarán en el acto de este jueves en Murcia y ha querido dejar claro que su «protesta» es contra el Gobierno central y su política hídrica respecto al Tajo-Segura.

En relación con el manifiesto que se leerá en el acto, Jiménez ha dicho que es «muy lisonjero con respecto a lo que opinan los regantes de esta región» en relación con la actuación del Ministerio. «Hemos buscado un mensaje que deje claro quién es el responsable del recorte», ha agregado a preguntas de los medios de comunicación.