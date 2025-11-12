Fomento pide al Gobierno las obras hídricas pendientes tras reparar los daños de las lluvias El consejero recalcó que el mantenimiento de ramblas «no puede seguir esperando» por el impacto que tiene en la red viaria regional

El Ejecutivo regional ha reclamado al Gobierno central las obras hidráulicas estatales de defensa pendientes, tras invertir 4,2 millones de euros en reparar los daños producidos en las carreteras por las fuertes lluvias de marzo y octubre de este año. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, realizó estas declaraciones durante la jornada nacional organizada por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), celebrada este miércoles en Murcia.

García Montoro reclamó al Gobierno central que «ejecute sin más demora» las grandes obras de contención hidráulica pendientes y «garantice el mantenimiento de los cauces, que son de competencia estatal». El consejero indicó que «el mantenimiento de las ramblas y obras de defensa no puede seguir esperando porque su mal estado tiene un impacto directo sobre la red viaria regional, que obliga a cortar el tráfico y genera daños que después deben ser reparados con fondos propios del Gobierno regional».

Concretamente, desde Fomento se solicita a la Confederación Hidrológica del Segura (CHS) que «acelere la limpieza y adecuación» de la rambla de La Maraña, cuyo desbordamiento fue el principal responsable de los daños en la red viaria regional tras la dana del pasado 10 de octubre, y extiende su petición también a las ramblas de El Pocico y Lébor, cuyo mal estado supuso desperfectos por las lluvias del pasado mes de marzo en Águilas, Lorca y Mazarrón. La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha cifrado en 1.413.960 euros los daños provocados por la última dana en las carreteras de la red autonómica, cuyas obras de reparación ya se han iniciado. La carretera RM-F26, que une San Javier con Torre Pacheco, fue la más afectada y requerirá la reconstrucción del canal y cunetas, valoradas en más de 663.000 euros.

También se actuará en la RM-F36, que conecta Cartagena con Torre Pacheco, con una inversión de más de 33.000 euros, y en otras vías de las localidades de San Javier, Torre Pacheco, Avileses y San Pedro del Pinatar.

En la anterior dana de marzo, el Gobierno regional destinó 2,8 millones de euros a reparar los daños provocados en carreteras de Cehegín, Lorca, Moratalla, Cartagena y Campos del Río.