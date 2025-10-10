Vecinos de Los Nietos, en alerta y con miedo ante la nueva dana: «Seguimos con los mismos problemas de hace seis años» Ya se registran inundaciones, cortes de carreteras y problemas de acceso

Jesús Nicolás Viernes, 10 de octubre 2025, 13:42

La llegada de la nueva dana que afecta a la Región de Murcia ha vuelto a poner en jaque a los vecinos de Los Nietos, en el Mar Menor, donde se registran inundaciones, cortes de carreteras y problemas de acceso. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Nani Vergara, denuncia la falta de soluciones y ha expresado la preocupación de los residentes. «Estamos asustados porque los problemas de hace seis años los seguimos teniendo. No se han molestado en solucionar nada», lamentó Vergara, recordando los graves daños que provocaron las lluvias torrenciales de 2019.

Según la presidenta vecinal, las calles principales del municipio se encuentran anegadas, especialmente la avenida de la Marina y el paseo marítimo, donde el agua acumulada ha hecho que la zona resulte peligrosa para el tránsito. Además, la carretera que une Los Nietos con Los Urrutias se encuentra cortada, y los accesos entre Los Nietos Viejos y Los Nietos Playa son prácticamente intransitables, según Vergara.

«He bajado a hacer fotos a la estación de la Feve y no pueden entrar ni salir, están incomunicados. Donde estaba el antiguo cine hay unos charcos inmensos y el supermercado Upper, que es lo único que tenemos, tendrá que cerrar porque se le mete el agua dentro», explica.

La dirigente vecinal también alerta sobre el riesgo de desbordamientos si continúan las lluvias en La Unión y el Llano del Beal, ya que, según afirma, las ramblas no han sido limpiadas tras las últimas precipitaciones. «Hace una semana que llovió y ni se han molestado en limpiar. Tenemos miedo de que vuelva a pasar lo de 2019. Aquí las casas que no se inundan por el agua de la calle, lo hacen porque colapsa el alcantarillado y te sale todo por el váter», denunció Vergara.