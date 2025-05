La Fiscalía archiva las investigaciones sobre el jefe de Urgencias del Reina Sofía por presunto acoso sexual

La Fiscalía de la Región de Murcia ha archivado el caso sobre supuestas situaciones de acoso sexual en el servicio de Urgencias del Reina Sofía. ... El Servicio Murciano de Salud (SMS) elevó a principios de este mes al Ministerio Público un informe de su Unidad de Igualdad que apreciaba indicios de presunto acoso sexual en el comportamiento del jefe de Urgencias, Pascual Piñera, tras recopilar el testimonio de 13 profesionales y 2 pacientes que refirieron comentarios y tocamientos inapropiados. La Fiscalía ha archivado el caso sin llegar a abrir diligencias porque «al tratarse de posibles delitos contra la libertad sexual, es requisito esencial previo que las víctimas presenten denuncia», señalan fuentes próximas a la investigación. Si las profesionales que aportaron su testimonio en el procedimiento interno acudiesen a la vía judicial, la Fiscalía «actuaría en consecuencia».

El informe definitivo de la Unidad de Igualdad del SMS apuntaba a «indicios que corroboran la existencia de [presunto] acoso sexual». Como adelantó LA VERDAD, las 13 profesionales que aportaron su testimonio refirieron presuntos tocamientos en la espalda, la nuca, los muslos, el pelo, la cara o las nalgas. Muchas de ellas eran médicas internas residentes (MIR) de primer año cuando pasaron por estas experiencias. Pero se trata en todos los casos de testimonios aportados en el marco de un procedimiento administrativo interno, y no de denuncias judiciales. De ahí el archivo del caso por parte de la Fiscalía.

La Unidad de Igualdad censuró la actuación de la dirección del hospital. El informe señaló «la inacción de «los mandos de la dirección de la Gerencia», habló de «cuestionamiento» a las víctimas e incluso de la persistencia de una «cultura de la violencia» en el servicio de Urgencias.

Escrito de apoyo de 24 profesionales

Tras emitir su informe, la Unidad de Igualdad incorporó una adenda, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, con las alegaciones presentadas por el jefe de Urgencias. Piñera aportó el testimonio de 24 profesionales del servicio que respaldaron su actuación y negaron cualquier tipo de acoso sexual. «En ningún momento he apreciado, ni se me ha manifestado por ningún miembro del servicio, de cualquier estamento, una situación que pueda haber constituido una situación de acoso sexual o discriminación por razón de sexo», señala uno de estos trabajadores. «Durante el tiempo que trabajé con él y hasta la actualidad, nunca he presenciado ninguna situación de acoso por su parte, ni he escuchado o recibido ninguna queja acerca de situaciones inapropiadas o de acoso sexual», ni por parte «de pacientes ni de compañeras del servicio», afirma otro de estos 24 profesionales.

La adenda al informe de Igualdad incorpora también las propias explicaciones del jefe de servicio, que vuelve a negar todas las acusaciones. Cualquier contacto físico «ha sido un gesto breve y espontáneo» y «nunca ha existido ninguna intención de traspasar límites personales ni de invadir el espacio de nadie de manera inapropiada», expresó el médico. En este sentido, el jefe del servicio negó categóricamente cualquier tocamiento en los glúteos de algunas sanitarias. «El respeto por la dignidad de los demás es uno de los valores fundamentales que guían mi comportamiento, tanto en el ámbito profesional como en mi vida personal», apostilló.

La Unidad de Igualdad del SMS incorporó a su informe definitivo tanto estas alegaciones como el escrito de apoyo de 24 trabajadores del servicio, señalando que estos «testimonios aportados no desvirtúan la veracidad de los hechos denunciados por las 13 víctimas, ni las manifestaciones de quienes figuran como testigos». En concreto, 11 sanitarios respaldaron ante la Unidad de Igualdad los testimonios de las 13 trabajadoras que refirieron haber sufrido tocamientos o comportamientos inapropiados.

Fuentes del Servicio Murciano de Salud señalaron este viernes que no se ha recibido todavía notificación de la Fiscalía con el archivo del caso. «El SMS respeta todas las actuaciones judiciales, y ha obrado en función de lo establecido en el protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el ámbito de la administración pública», explican estas fuentes. El SMS tendrá que decidir ahora sobre la continuidad del procedimiento administrativo.