La Unidad de Igualdad del SMS concluye que el jefe de Urgencias del Reina Sofía actuó «de forma impune» durante años

Los presuntos tocamientos del jefe de Urgencias del Reina Sofía, Pascual Piñera, a sanitarias del servicio se repitieron supuestamente durante años «de forma impune», sin ... que desde el hospital se le pusiesen límites. Así lo señala el informe definitivo en el que la Unidad de Igualdad del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha plasmado el resultado de sus investigaciones. En el documento se habla de «la inacción de «los mandos de la dirección de la Gerencia», de «cuestionamiento» a las víctimas e incluso de la persistencia de una «cultura de la violencia» en el servicio de Urgencias.

«Cuando llegué al servicio, me dijeron que esto llevaba pasando 15 años. Mis tutoras ya me avisaron: cuidado con el espacio personal», relata en el informe una de las 13 sanitarias que refieren haber sido víctimas de acoso sexual por parte del jefe de Urgencias. Otros testigos y víctimas ofrecen testimonios similares: «Él se siente con poder y tranquilo para poder hacerlo». «Se cree Dios. Todo el mundo lo sabe, pero no quiere hablar». «Todos han visto cosas; todos han sido testigos de estas situaciones, incluso los profesionales hombres».

La gran pregunta, que el informe deja sobre la mesa, es por qué nadie actuó al respecto. La Unidad de Igualdad advierte: «Se trata de conductas y situaciones no aisladas ni del momento actual, sino que se extienden en el tiempo (podrían retrotraerse a un periodo estimado de diez años)». Pero, además de la falta de actuaciones durante al menos una década, también se cuestionan los procedimientos puestos en marcha por la Gerencia cuando varias médicas internas residentes (MIR) pusieron hace varios meses en conocimiento de la dirección las situaciones que estaban viviendo.

La Unidad de Igualdad advierte: «Hemos podido comprobar cómo las víctimas han relatado situaciones donde se han sentido desamparadas y cuestionadas cuando la Gerencia ha llevado a cabo, a nuestro entender, una investigación parcial y con conclusiones sesgadas para, finalmente, abocar a las víctimas, incluso, a la firma de un documento de renuncia para acogerse al protocolo de acoso sexual, cuando este es, precisamente, el procedimiento adecuado para esta clase de violencias».

«Iniciar actuaciones administrativas fuera del marco de los protocolos de igualdad», como hizo la Gerencia, «genera revictimización y violencia institucional», insiste el informe.

«Sensación de desprotección»

«Las víctimas han tomado la iniciativa de contar los hechos sufridos no solo con la intención de que cesen los mismos, sino también para que la organización pueda ser conocedora de lo que ha estado sucediendo durante años de forma impune», relata el equipo de Igualdad. Sin embargo, no se sintieron ni respaldadas ni escuchadas por la Gerencia: «Las trabajadoras han manifestado su sentimiento de desprotección frente al poder institucional que [el jefe del servicio] representa». Las sanitarias «que se han atrevido a denunciar» han advertido de que «son solo una muestra de todas las profesionales que han sufrido con impotencia este tipo de comportamientos, por la inacción de los mandos de la dirección de la Gerencia del hospital para poner límites a los comportamientos» del médico investigado.

El informe señala que «se ha evidenciado la generación de dinámicas de culpabilización y victimización no deseadas por las personas que han denunciado las conductas» del jefe investigado, «por lo que la organización debe desarrollar acciones concretas para evitar interpretaciones con respecto a este tipo de denuncias (por ejemplo atribuyendo a las víctimas el deber de poner límites a dichos comportamientos) que acaben diluyendo la asunción de responsabilidades».

El equipo de Igualdad explica que durante la investigación han aflorado «grupos de opinión contrapuestos», con una parte de la plantilla apoyando al jefe del servicio, lo que «responde a la cultura de la violencia». Por ello, «es necesario asumir, en este aspecto, un código de buenas prácticas para generar un entorno laboral saludable, respetuoso y libre de cualquier situación de acoso sexual o de acoso por razón de sexo».

lgunas de las víctimas denunciaron ante Igualdad «la situación de hostigamiento y amenazas sufridas» por parte del entorno más cercano al médico investigado, tras haber dado el paso de testificar. La Unidad de Igualdad advierte en su informe de que las trabajadoras se han visto «revictimizadas» por el cuestionamiento de algunos compañeros del servicio.

El médico lo niega todo

El jefe de Urgencias niega todas las acusaciones. «Se han vulnerado mis derechos fundamentales, y mi derecho a la presunción de inocencia, habiéndose saltado a la torera la Constitución, el procedimiento administrativo y el Código Penal», aseguró esta semana a LA VERDAD. «Me siento en una absoluta indefensión ante este lapidamiento público, pues mientras yo me estoy defendiendo por los cauces jurídicos establecidos y adecuados, aportando pruebas y refutando el informe, otros están empeñados en hacer de esto un tema mediático para dilapidar mi imagen», señaló.

«Fue la dirección la que avisó para activar el protocolo»

Fuentes del SMS defienden la actuación de la Gerencia del Reina Sofía. «Fue la propia dirección del hospital la que avisó a la Unidad de Igualdad de los hechos, lo que permitió activar el protocolo frente al acoso sexual», aseguran. Según el informe, la Gerencia emitió dos comunicaciones interiores a la Unidad de Igualdad en diciembre, informando de posibles «incidencias de género». Desde el SMS afirman que el informe de Igualdad «contiene algunos errores, por lo que se han presentado alegaciones con aclaraciones de la Gerencia. Las víctimas no tuvieron que firmar ninguna renuncia para acogerse al protocolo». El actual gerente del Reina Sofía, Ángel Baeza, accedió al cargo en 2021. Previamente, al frente del hospital estuvo Juan Antonio Marqués. En el SMS defienden que la Gerencia no tuvo conocimiento de casos de presunto acoso sexual.

Salud se planteó su destitución en 2018

El Servicio Murciano de Salud (SMS) se planteó destituir al jefe del servicio de Urgencias del Reina Sofía en 2018, como ya informó LA VERDAD. Sobre la mesa de la sede del SMS en Habitamia no estaban, sin embargo, los presuntos tocamientos y comportamientos inadecuados que ahora se han destapado, aunque sí una situación «explosiva» dentro del servicio que se vio reflejado en un estudio de Prevención de Riesgos Laborales, según distintas fuentes consultadas. Las actitudes del jefe ya eran cuestionadas por algunos profesionales, y a esto se sumaba el malestar por cuestiones organizativas y la presión propia de Urgencias. El informe detectó «elevados riesgos psicosociales», que evidenciaban «la necesidad de un abordaje apremiante».

Fuentes cercanas al entonces director gerente del SMS, Asensio López, señalan que la destitución del jefe de Urgencias estuvo sobre la mesa, pero la reacción a su favor de buena parte de la plantilla y los apoyos recabados entre la profesión llevó a la Gerencia del hospital a desechar la medida.

Además de jefe del servicio de Urgencias, Pascual Piñera es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y presidente de la delegación murciana de esta sociedad.

Según el informe de la Unidad de Igualdad, los presuntos comportamientos de acoso sexual ya estaban presentes en aquella época, pero tanto el SMS como la Gerencia niegan que tuvieran conocimiento de ello.

LA VERDAD ha tratado de recabar la versión de Piñera sobre el informe de riesgos psicosociales de 2018, sin obtener respuesta.