Las fiscales de 'Púnica' se resisten a permitir que Sánchez quede impune Pedro Antonio Sánchez. / n. g. El Ministerio Público vuelve a recurrir contra el sobreseimiento del expresidente regional y alega que la exculpación de Barreiro no le afecta RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 1 octubre 2019, 03:11

Si el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez queda finalmente libre de cualquier sospecha en el 'caso Púnica' de supuesta corrupción, no será por que las dos fiscales que impulsan esta investigación en la Audiencia Nacional, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, no hayan intentado demostrar su responsabilidad hasta el último extremo. Así lo pone de relieve el nuevo recurso que plantearon a finales de julio, y que no había trascendido hasta ahora debido al periodo inhábil que supone agosto para la jurisdicción penal, en el que reclaman al titular del Juzgado Central número 6, Manuel García Castellón, la nulidad del auto por el que el pasado abril exculpó a Pedro Antonio Sánchez y a uno de sus íntimos colaboradores, David Conesa.

El sobreseimiento del antiguo jefe del Ejecutivo murciano en 'Púnica' estuvo íntimamente ligado a la decisión del Tribunal Supremo de archivar los cargos que pesaban contra le exalcaldesa popular de Cartagena, Pilar Barreiro. El Alto Tribunal dictaminó que no había indicios de que la antigua regidora se hubiera concertado con los responsables de la firma Eico, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, para pagar con dinero público unos trabajos personales para mejorar su imagen en internet, como tampoco de que parte de esos fondos públicos fueran a proceder de la Consejería de Educación que encabezaba Sánchez.

En vista de esa resolución, la Audiencia Nacional exculpó de manera 'automática' a Sánchez, pues los hechos que se le atribuían estaban «ligados de forma inescindible» a los atribuidos a Barreiro. Y si los cargos contra esta se habían archivado, razonaba el juez, no otra cosa se podía hacer respecto del exconsejero.

A la luz de otros tribunales

Ahora, las dos fiscales han vuelto a la carga en su voluntad de llevar a Sánchez a juicio y han presentado un recurso en el que se preguntan: «¿Desde cuándo debe el instructor examinar los hechos acreditados en una investigación a la luz de las resoluciones dictadas por otros tribunales?». Y enumeran una prolija jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se sostiene, entre otras cuestiones, que las resoluciones ajenas «de ninguna manera hacen fe del acierto de lo resuelto, ni de la veracidad de lo en ellas contenido», así como que esas sentencias de otros órganos «no vinculan ni condicionan a otro, que con soberano criterio y plena libertad de decisión puede aceptar como definitivo lo resuelto o, por el contrario, llegar a conclusiones distintas».

Las fiscales pasan a sostener que la investigación realizada en las Audiencia Nacional ofrece «prueba suficiente» de que Sánchez habría acordado con De Pedro y Alonso que estos le hicieran una campaña de lavado de su imagen en internet, que presuntamente iba a ser pagada con cargo a los fondos de su consejería. En concreto, de una partida destinada a «formación».

Tras calificar el auto de archivo como «»inconsistente y contradictorio», reclaman que se procese a Sánchez por este 'caso Púnica' y se le señale el camino del juicio.